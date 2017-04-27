Мадонна в бешенстве от того, что ее не позвали на съемки фильма о ней

Узнав о новом проекте кинокомпании Universal, певица и актриса Мадонна опубликовала сообщение на своей странице в Instagram, в котором подвергла резкой критике сценарий будущей ленты.

«Никто не может быть в курсе того, что я знаю и что видела. Только я сама могу рассказать о себе. Любой другой, кто попытается это сделать — шарлатан и глупец», — написала она.

Прочитав сценарий биографического фильма о ее жизни «Амбициозная блондинка» (Blond Ambition), написанный Элис Холландер, Мадонна пришла в ярость. «Почему Universal собирается снимать фильм обо мне на основе сценария, в котором все ложь??? Элис Холландер должна писать для таблоидов», — приводит ее слова The Hollywood Reporter.