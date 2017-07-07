Лютый украинский співак: Русофобский быдлофашизм в хуторских песнях с 2012 по 2017 гг. (ВИДЕО 18+)

В общем, знакомьтесь, организатор и вокалист проекта «Лагидна (нежная) украинизация» Антін (Антон) Мухарский, известен под псевдонимом «Орест Лютый».

Популярный украинский співак и актёр, выехал на изрядной доли русофобии и «праведном патриотизме». Но так как особого таланта у рагульского шута нет и творить что-то своё он не способен, Лютик вынужден перепевать старые русские песни на свой лад. Такие как «Сувора Українізація» (основа и первоисточник мотива «Ваше благородие»), «Іде кацап по городу» («идёт солдат по городу»), «З чого починалась Московія» («С чего начинается Родина»), «Вагони повнії москалів» («Шаланды полные кефали») и многое другое.

Получаются весьма заводные мотивчики. Не мудрено, ведь ему остаётся всего на всего поменять слова и наложить их на то, что до него уже давно сочинила «тупая вата», которую он не аргументированно поливает грязью в своих песнях. А сами мотивчики проверены временем и способны на долго въесться в подкорки мозга и автономно звучать там дальше. Это весьма сильный ход идеологического противника.

И всё бы ничего, но Лютый похабит песни, которые буквально въелись в наше «совковое» сознание и стали частью нашего генокода. Взять тот же «День победы» в исполнении Лещенко. Для нас эта песня является своеобразным гимном великой дедовской жертвы, которая дала свободу, ни много ни мало, всему миру.

Лютый — это не какая-то сатира на русский образ мысли, а банальный стёб с изрядной долей (почему-то) русского мата, ни разу не гармонирующего с украино-рагульским акцентом.

Собственно русский мат используется в чрезмерно частом количестве, чтобы как можно больше оскорбить «руцкоордынцев».

Куда там воронежской рок-группе «Сектор газа» со своей скромной чернухой, Орест Лютый знает гораздо больше грязной брани. Перед каждой матерной песней Профессор антропологии (так он себя нарёк) просит извинить его за нецензурщину, дескать, «это не я, это всё москали виноваты».

Лютый — это концентрат хамства, хуторянства, наглости, предательства и ненависти к своим же соотечественникам. Мерзость! Его творчество хоть и является продуктом украинского шоу-бизнеса, но несёт в себе обоюдную ненависть к братским народам. Западноукраинский обыватель возможно ещё и похлопает в ладоши, а вот, скажем, донецкий всерьёз задумается о приобретении обреза.

Вот к примеру, песня «Ах, Бандеро, український апостол!» (мотив «Ах, Одесса») в моём переводе:

«Стоит москаль и пиво пьёт, товарищ дорогой. А мы того москаля на друзки порубаем, скламо в пакет, отправимо домой. Ой, ой, ой! Ах, Бандеро! Украинский апостол! Ах, Бандеро! Тебе жилось не просто. Ах, Бандеро! Народный наш герой! Веди, Степане, снова нас на бой! В Одесе есть московский поп — он верит в СеРеСеР. А нашу веру бережёт дедовский машингвер (немецкий пулемёт)».

На какой именно бой должен вновь вести Бандера, не поясняется, но особое внимание хочу уделить песне «Народная Шахтёрская». Песня носит мотив «Спят курганы тёмные» и рассказывает о том, как вышел в степь донецкую хлопец молодой, чтобы мстить.

Цитата в переводе: «Верный шмайсер дедовый новыми патронами на дела хорошие хлопец зарядит». Всё это время Лютый поёт свою песнь с неподдельным упоением и радостью, а тот самый дедовый шмайсер демонстративно тычет зрителю весь клип в лицо.

Ещё больше хочу обратить ваше внимание на то, что песня была написана и выпущена в сеть за 2 года до референдума в Республиках, когда мы ещё были соотечественниками.

Всё это свидетельствует о том, что программа по расчеловечиванию народа Донбасса началась задолго до нашей реакции на государственный переворот. А одесские римейки Лютого говорят о том, что одесситы тоже не совсем являются людьми. Послушав хотя бы одну такую песню, начинаешь понимать, что жить дальше в такой Украине было невозможно.

Лютый стёбарь уверяет, что идея «Лагідной Укарїнізації» родилась в его воспалённом разуме задолго до самого проекта. Судя по всему, он просто ждал спонсорства извне и таки дождался.

Всё это явно указывает на то, кто действительно начал эту войну и по чьей вине появились их ненавистные «колорады».

Ситуация накалялась, начиная с вот такого «безобидного» юмора, постепенно настраивала людей против друг друга, оскорбляя и унижая их. Не удивительно, что ситуация вылилась в гражданскую войну.

Видел ли кто-нибудь на Донбассе подобные мероприятия, славящие коммунистов, евреев, их «кляту Московию», да кого угодно кроме общепринятых? Или может быть мы пели и сочиняли антибандеровские песни? Нет. Мы честно работали, и нам в голову не приходило петь о вечно недовольных гуцулах.

И даже теперь Донбасс не устраивает ничего подобного. У нас снова других дел хватает. Всё, что может хоть как-то намекать на чествование коммунизма, так это только День победы, который всегда праздновался и на Украине. Мы живём так, как диктуют нам современные рамки, и не гонимся за призраками коммунизма, в отличие от противника.

Его канал на Ютубе пользуется неплохой популярностью и насчитывает довольно много подписчиков, а просмотр каждого ролика колеблется от полумиллиона до полутора.

Это свидетельствует о том, что проект удался на славу и сумел заразить часть людей своей извращённой философией. Это пища для размышления тех, кто говорит, что Россия раскачивала украинский социум, заставляла ненавидеть невинных рагулей и породила гражданскую войну.

Кстати, Орест-Антон развёлся по инициативе бывшей супруги, которая уверяла, что в их доме вместо отца и мужа поселился психически больной фашисто-бандеровец. Она не позволяет ему видеться с детьми и говорит, что «папа смертельно болен, вы заразитесь и умрёте».

У проекта «Лагідна Укарїнізація» существует так же масса ответвлений, где Лютый участвует в роли исполнителя и идейного вдохновителя. Например «Анархо-гурт ГраБля» с некой, якобы, внучатой племянницей Нестора Ивановича Лялей Звездинской-Махно. «ГраБля» тоже не пишет музыку, а просто по лекалам Лютого изменяет слова песен времён гражданской войны «красных и белых». Их переиначенные тексты песен преподносятся как оригинал на украинском языке, которые якобы были добыты из рассекреченных архивов КГБ.

Например, «Ех, яблучко!» в переводе: «Чёрны кони мчат полями чистыми, будем землю удобрять коммунистами». Потом следует плавный переход на комсомольцев и заканчивается, как всегда, расправой над москалями.

Ещё один, но более слабый проект — «Ипатий Лютый» — с участием одноимённого персонажа, якобы, оппозиционного казанского журналиста, написавшего «нашумевшую» книгу «Сказки Русского мира». Поёт Ипатий с некоторой хрипотцой, которая ближе к русскому шансону. И, снова таки, матерится и перепевает старые хиты с другими словами, порочащими «проклятый путинской режим». «Земля в иллюминаторе», «Белые розы», «Мальчик хочет в Тамбов» и т. д.

Отрывок песни, которая пелась Орестом: «Бухать так же бухать! Идёт кацап по городу, по Ленинградской улице, Идёт в штанах обрыганных с вопросом на лице».

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Сегодня я привёл лишь один единственный проект, который разветвляется на сторонние и пускает корни в голову обывателя. Подобных этому творчеству ещё уйма, и все они далеко не такие шуточные.

Всем, кто встречает подобные бредни в сети, могу посоветовать не обращать внимания и не злиться: эмоции — это то, что они хотят в нас вызвать. Через эмоции человеком легче всего управлять. Посмотрев пару таких роликов, не всякий украинец примет данную позицию. Русский же может затаить обиду и посчитает, что подобным образом мыслит большинство малороссов.