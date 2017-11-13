Люди вообще понимают порочную сущность отъёма государством жилья у населения?

Что такое жильё? Это корни. Это очаг. Это место сборки семьи. Расположение дома определяет жизненную позицию. Пример-Украина. Граждане ещё недавно одной страны с остервенением и звериной беспощадностью убивают друг-друга, мать отказывается от сына, а брат от брата, только лишь потому, что их дом на противоположной территории. Регион определил сознание.

При советской власти гражданин был свободным и мобильным. Он мог сорваться на Север, на Юг, на Дальний Восток с семьёй, с пожилыми родителями и заново пустить корни. Власть давала такую возможность и даже поощряла, предоставляя помощь. Сегодня, когда у двух третей населения жильё-наследство, заработанное предками в период СССР, в период, когда власть щедро раздавала крыши над головой, сегодня, когда, если ты не вор и не раб банкиров, жильё взять просто неоткуда, сегодня это жильё приобретает смысл жизни. Причем, не только своей, но и детей, и внуков. Сегодня, во время отсутствия надежд и перспектив на будущее как таковое, жильё-единственная ценность, за которую стоит бороться. Человек привязан к священным метрам. Он терпит безработицу, грабёж, гнилую инфраструктуру, местные власти, бездорожье, безбольничье, климат, ЖКХ, человек терпит всё, потому что бежать ему некуда и не во что.

И даже если человек вытянется в жилу, выкупит кусок земли, построит на нём домик Дядюшки Тыквы, нет никаких гарантий, что кадастровые вампиры не задушат его налогами на всё, включая воздух, что его не выживут с родного клочка земли. Нет никаких гарантий, что на этот клочок не придёт война. На Донбассе дома людей разбивают в пыль, землю превращают в минную воронку, лишая смысла жизни и корней. И кто уверен, что завтра не будут бомбить территорию России, Украины и Белоруссии, ведь судьбу Донбасса решили те же люди, которые решают судьбу всех стран бывшего Советского Союза. Те же самые люди. Почему кто-то решил, что его эти люди пощадят? Со всеми может случиться то же, что и с Донбассом-они построят дом, а партнёры его уничтожат. Они сбегут от войны, а война будет следовать по пятам. На Донбассе есть тройные беженцы: беженцы из Славянска спасались в Иловайске, сбежав из иловайского котла спасались на азовском побережье, но и оттуда пришлось бежать в относительно тихую Макеевку.

Какой смысл в отъёме крыши над головой? Ведь, у богатых, знаменитых и платежеспособных не отбирают. Отбирают у нищих с нищими комнатками, с которых нечего больше взять. Коммерческой выгоды никакой. Отбирают, чтобы снести и поставить новые клети, которые некому покупать. Молодёжь сегодня не может приобрести жильё никакими путями, от слова совсем. Но и на улице в России жить нельзя. Землянку вырыть негде. Земля выкуплена олигархами.

Остаётся один смысл. Священный. Нам обрубают корни. Нас лишают места сборки. Нас заставляют умереть. Бездомному человеку нечего защищать. Без дома нет Родины. Бездомный не будет отстреливаться. Он как цыган, соорудит кибитку и уедет туда, где не стреляют. Что и нужно капитулянтам.

Редактор «Народного Журналиста»

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110740/21308/-