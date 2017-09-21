Любые компромиссы имеют свой предел, — в Кремле намекнули, что Киев напрасно использует формулировку «агрессор»

Определение украинской стороной России как «страны-агрессора» противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Учитывая такие враждебные формулировки, любые компромиссы имеют степень разумности и допустимости.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя лицемерные призывы Порошенко как можно скорее развернуть силы миротворцев в Донбассе.

Напомним, как ранее сообщило издание «Коммерсант», в украинском проекте резолюции по миротворцам, внесенном на рассмотрение Совбеза ООН, якобы содержится требование включить формулировку «операция по принуждению к миру», что, по мнению украинской стороны, подтверждает «роль России как агрессора».

«При позиции (Киева – прим. РВ) относительно того, что, дескать, Россия является агрессором, конечно, место для маневра вряд ли остается. Ибо эта позиция абсолютно противоречит реальному положению дел», – пояснил позицию Кремля Песков.

«Россия не является участником этого конфликта, она является вместе с другими известными странами гарантом выполнения основополагающих документов, на котором зиждется и может дальше зиждеться весь процесс урегулирования, а именно минским договоренностям», — добавил он, уточнив, что данный вопрос в большей степени находится в компетенции российского МИДа.

Читайте также: Отвергнув резолюцию России о миротворцах, Украина и США выступили за продолжение войны

При этом, пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что любые компромиссы при формулировках, в которых РФ хотят дать роль «агрессора», имеют свою степень разумности и допустимости.

«Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс. Но любые компромиссы, они имеют определенную степень разумности и допустимости», — уточнил Песков.

Читайте также: Сверхнаглость: Украина требует у ДНР вернуть Дебальцево, а у России — отменить признание документов Республик