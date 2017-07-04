Любовные фантазии. О пользе своевременных расставаний
С земным поладив притяжением,
Я в космос с восхищеньем рвусь.
Презрев ученых изумленье,
К любимой со звездой вернусь.
Лучистое ей ожерелье,
Как в дивной сказке сотворю.
Любовью камушки согрею
И грудь целуя, подарю.
Ты улыбнешься шаловливо,
Ладошкой шлепнешь по губам
И расхохочешься счастливо,
И мне, и утру, и лучам.
Скажи, любезный мой читатель –
Удался славный мне сюжет?
Неисправимый я мечтатель,
Хотя по статусу и дед.
30. 08. 2008.
О пользе своевременных расставаний
Когда нам было хорошо?
Очарованье бы осталось,
Мечтали б встретиться ещё!
Нет! Дотянули до разрыва,
До боли, скрежета зубов,
До полной зрелости нарыва,
Когда проклятие – любовь!
Рукой махали на звоночек –
А он о крахе – и не раз!
Мы заблудились в многоточьях
Минорных, но фальшивых фраз.
Мы всё надеялись на что-то
Иль на кого-то – ДУРАКИ!!
Не стали общими заботы…
Мы изнывали от тоски.
И хоронили наше чувство
В изменах, ссорах и вине.
Мы разменяли тишь на буйство,
Сердца отдали сатане.
Он с нами «щедро» рассчитался –
Загнали мы друг друга в ад.
Никто из нас не признавался,
Что каждый в этом виноват!
Наверно, нет уже нам дела
До светлых песен, красоты.
Мы исчерпались до предела –
Нет хода нам из пустоты…
18. 07. 2009.
По материалам: http://publizist.ru/blogs/110383/19341/-