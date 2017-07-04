Любовные фантазии. О пользе своевременных расставаний

С земным поладив притяжением,

Я в космос с восхищеньем рвусь.

Презрев ученых изумленье,

К любимой со звездой вернусь.

Лучистое ей ожерелье,

Как в дивной сказке сотворю.

Любовью камушки согрею

И грудь целуя, подарю.

Ты улыбнешься шаловливо,

Ладошкой шлепнешь по губам

И расхохочешься счастливо,

И мне, и утру, и лучам.

Скажи, любезный мой читатель –

Удался славный мне сюжет?

Неисправимый я мечтатель,

Хотя по статусу и дед.

30. 08. 2008.

О пользе своевременных расставаний Ну почему мы не расстались,

Когда нам было хорошо?

Очарованье бы осталось,

Мечтали б встретиться ещё!

Нет! Дотянули до разрыва,

До боли, скрежета зубов,

До полной зрелости нарыва,

Когда проклятие – любовь!

Рукой махали на звоночек –

А он о крахе – и не раз!

Мы заблудились в многоточьях

Минорных, но фальшивых фраз.

Мы всё надеялись на что-то

Иль на кого-то – ДУРАКИ!!

Не стали общими заботы…

Мы изнывали от тоски.

И хоронили наше чувство

В изменах, ссорах и вине.

Мы разменяли тишь на буйство,

Сердца отдали сатане.

Он с нами «щедро» рассчитался –

Загнали мы друг друга в ад.

Никто из нас не признавался,

Что каждый в этом виноват!

Наверно, нет уже нам дела

До светлых песен, красоты.

Мы исчерпались до предела –

Нет хода нам из пустоты…

18. 07. 2009.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110383/19341/-