В один ненастный день в кулуарах концертного зала города появился громадный плакат, призывавший неравнодушных членов общества, для которых главным импульсом является любовь к родине, главной целью процветание родины, явиться в такой-то день и час на учредительное собрание новой партии, вся программа которой определялась словами: «Любовь к родине и ее возрождение».

В назначенный день, все ведущие улицы к концертному залу были заботливо заполнены спецмашинами с проблесковыми огоньками и фланирующими по тротуарам людьми в черных костюмах.

Сотрудники концертного зала билетерши и капельдинерши, которые вели регистрацию участников учредительного съезда, формировали списки и сортировали приветственные телеграммы.

Театр начинается с вешалки, установившийся афоризм не подходил для нашего мероприятия. Торжественность учредительного съезда задавал изысканный фуршет, организованный в буфете, под музыкальное сопровождение военных маршей и украшенный по этому случаю шелковыми знаменами.

Наконец составленные списки были оглашены и сверены, объявлен был результат подсчета: к съезду примкнули весь без исключения депутатский корпус, административные и многочисленные управленческие конторы, приближенные к высшей власти…

Достаточно было этого подсчета, чтобы понять, что с этого момента в Отечестве не может быть большинства и меньшинства, правых и левых, оппозиции: наступала новая эра политической жизни, — новая партия становилась единой и нераздельной, объединенной одной целью — процветание родины, одной тактикой — любовь к родине…

— Необходимо выбрать представителя! — раздались многочисленные голоса.

— Кого? Как?

— Выбрать в председатели того, кто больше всех любит родину! — раздался чей-то голос.

Поднялся шум, споры, но громадное большинство вскоре признало невозможным, выделить такого человека из всех присутствующих.

Решено было выбрать председателем того, кто проявил себя в буфете.

— Он первый указал в приветственном слове, данном ему, что любовь к родине — связь, соединяющая членов враждебных партий! — раздались голоса.

— Да, его, его!

И он был выбран.

— Обсудим, господа, план наших совместных работ для достижения великой цели, написанной на знамени нашей молодой партии, цели к которой мы все, как выяснилось, стремимся во имя любви к родине, — сказал председатель.

— Да, да! Браво, браво!

После продолжительного шума и перерыва, в силу соглашения, избрано было несколько ораторов, с пятиминутным регламентом обсуждений.

— Во имя любви к родине и для достижения великой цели — процветания Отечества — сказал первый оратор, — наше министерство предлагает:

1) закрыть все газеты и журналы, оставить в интернете только государственные сайты, взамен печати создать одну газету, программа которой будет представлена нами дополнительно,

2) временно закрыть все высшие, средние и низшие учебные заведения и взамен их создать новые по типу, который будет представлен в докладе нашего министерства,

3) в каждом городе создать комиссию для выяснения благонадежности населения и составления полных списков благо — и неблагонадежных.

Детальная разработка способа образования комиссии, плана освобождения городов, от второй группы населения и всего прочего по этому пункту будет представлена нами в самом непродолжительном времени.

И он высказал еще целый ряд пунктов, необходимых для достижения великой цели – процветания родины.

Великая цель, — закончил он, — может быть достигнута только этими мерами. И в силу любви к родине мы не должны смущаться ни широтой этих мер, ни их радикальностью! Пусть любовь к родине придаст нам силы, бодрости, твердости и неукоснительной точности для осуществления единственно целесообразных и верных мер…

Громкое «ура!», «браво!» и аплодисменты раздались в рядах зала, где преобладали фирменные пуговицы на мундирах.

На трибуну вышел другой оратор.

— Полное н немедленное осуществление того, что золотыми буквами начертано было на незабвенной скрижали — нашей конституции, — вот средство для достижения святой цели, к которой век мы стремимся.

Это первый шаг чтобы совершить его, чтобы он быль тверд и верен, необходимо, прежде всего, дать полную свободу печати, вернуть всех граждан, единой, дорогой для всех нас родины, к свободному, равноправному и безбоязненному труду…

И вздохнувшая свободно, открытая, бодрая Отчизна приступит к той великой работе, к той созидательной работе, которая в конечном итоге дает процветание нашей родине — этот идеал трудный, но доступный.

Любовь к родине и страстное желание ее процветания указывает нам только этот, и именно этот путь…

— Браво, верно! — пронеслось с глубин зала…

Потом выходили другие…

Каждый от своего имени или своего учреждения предлагал единственно верный путь к достижению великой и единственной для всех цели… И каждый указывал, что этот путь подсказывается той любовью к родине, которая руководит им.

Все ораторы кончили свои речи…

Председатель растерянно развел руки…

— Господа! — наконец заговорил он, — у всех нас одна цель, одно чувство руководит нами… Но… средства, предлагаемые фракциями так многогранны…

— Они врут! — раздались крики, — они не любят родину! Они хотят продать ее, растащить по кускам! Долой их!

— Для них родина — свои узкие интересы, свой желудок! — неслось

с других скамей.

— Выгнать их, вон отсюда! В тюрьмы их! — неслись крики.

— Не кривите душой, сбросьте маски! — кричали другие.

И много было криков… Невероятный хаос царил в зале… Многие соскочили со своих мест и сжатыми кулаками выражали свое негодование.

С великим трудом председатель добился тишины настолько, чтобы продолжить работу съезда:

— Господа, — приняв деловой тон, заговорил председатель, — наша партия в отличие от существующих партий белых воротничков – народная, а также не коллективная ответственность, а индивидуальная, где каждый член партии имеет права и обязанности.

Позвольте мне представить вам – рабочего, представителя народа Иванова Иван Ивановича, который зачитает съезду, проект устава, который мы обязаны принять, — закончил председатель и обратился: — Иван Иванович, пройдите пожалуйста к трибуне съезда…

Преамбула устава новой партии и права члена партии вызвали оживление в зале и небольшие корректировки текста.

— «Единогласно», — громко произнес председатель, радостно потирая ладони и шептал: — пишите Иван Иванович в протокол, присутствовало 800 делегатов… Мы, сила народа, читайте далее…

— Член партии обязан, — Иван Иванович оглядел зал и продолжил: — бороться с формализмом и бюрократическими проявлениями, вести неуклонную борьбу с взяточничеством, выявлять коррупционные нарушения. Прошу проголосовать за данный пункт…

Иван Иванович смотрел в зал и недоуменно прошептал председателю: — У нас треть зала, большинство покинули зал…

— «Единогласно», — подсчитав поднятые руки, сказал председатель, — продолжайте…

— Член партии обязан, — Иван Иванович опустив голову, продолжил: — общественные интересы ставить выше личных интересов. Кто за этот пункт прошу поднять руки…

Наступила длительная пауза и пустующая тишина зала…

— Консенсус, — оглядев пустующий зал, медленно произнес председатель и отрешенно сел…

Впрочем местная пресса не оставила без внимания это событие, и так прокомментировала его:

«Важный для общественного развития страны учредительный съезд новой партии «Патриоты Отечества» все- таки разрешен был в положительном смысле.

Разрешен, при открытой баллотировке большинством… голосов.

Большинство — незначительное, но знаменательное.

Впрочем.., — «все хорошо, что хорошо кончается»…

Вела репортаж Вера… телеоператор Надежда… звукооператор Любовь…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109467/17224/-