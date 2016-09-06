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«Любимая учительница» 2016: что известно о сериале и актерах, сюжет

5 Комментария(ев)

«Любимая учительница» 2016: что известно о сериале и актерах, сюжет

В ближайшее время на канале «Россия 1» начнется показ нового сериала, который называется «Любимая учительница». Он представляет собой телевизионную историю, в которой рассказывается о любви ученика 11 класса к своей учительнице. Сценарий для этой теленовелла написали Мария Бек и Елена Бойко. Они хорошо знакомы как авторы сценария для фильмов «Дом с лилиями» и «Красная королева». Режиссером любовной истории с обилием драматических моментов стал Леонид Белозорович, который ранее отметился съемкой фильма «Дом образцового содержания».

Сериал «Любимая учительница» имеет продолжительность 8 серий. Его съемки проходили в 2015 году. Местом проведения съемочного процесса режиссером был выбран Киев. Алина Сергеева и Олег Гаас сыграли главные роли в этом телесериале.
На второстепенных ролях в телевизионном фильме были задействованы Анна Адамович и Алексей Нагрудный, а также Олег Масленников и Ольга Радчук. Кроме них в фильме снялись Владимир Коваль, Борис Георгиевский и другие.

Сюжет фильма
Главным персонажем этого фильма является Игнат Калинин. Он является учеником 11 класса. Постепенно приближается выпускной бал, после которого он станет взрослым человеком. В его жизни все было обыденно без каких-то происшествий и ярких событий. Он готовится к выпускным экзаменам и балу. Однако неожиданно в его жизни происходит поворот. В школе появляется новая учительница Ульяна Сергеевна.

«Любимая учительница» 2016: что известно о сериале и актерах, сюжет

Увидев эту девушку, которая только недавно закончила ВУЗ, Игнат влюбляется в неё с первого взгляда. Однако чувства, которые молодой человек испытывает к ней, она всерьез не воспринимает. Друзья молодого человека Костя и Марина не могут понять, что он смог разглядеть в учительнице. На выпускном главный герой сериала решает сделать серьезный шаг. Он обращается с предложением выйти замуж к объекту своего обожания. Однако на это Ульяна отвечает отказом. Отомстить за друга решает подвыпивший Костя. Он хочет поставить учительницу, которая ему так ненавистна, на место.

Филиппов в полицейском участке присмотревшись к Косте, понимает, что он и есть тот хулиган, который некоторое время назад помял ему капот на машине. Полицейский избивает парня и до смерти выставляет все таким образом, что его смерть наступила из-за побоев, которые ему нанес во время драки Игнат. Потом наступает судебное разбирательство. По его завершении суд отправляет молодого человека в тюрьму. Он получил наказание в виде 5 лет тюрьмы. Приговором не довольны родители Кости и жители города, которые считают виновным в смерти школьника учительницу. После возмущений Ульяну увольняют из школы с позором. После случившегося с собственным сыном мать Игната теряет рассудок. Степан, который приходится отцом Кости, поджигается её дом. Единственный, кто помогает женщине в этот трудный момент — это Ульяна. Позднее в школе появляется Максим Федорович, который работает в должности завуча.

«Любимая учительница» 2016: что известно о сериале и актерах, сюжет

По прошествии года Максим получает должность директора школы. Благодаря его усилиям возвращается Ульяна. Она снова работает на своей прежней должности. Мужчина начинает ухаживать за ней. Через некоторое время девушка дает согласие на его предложение выйти замуж. В тоже время Игнат находится в тюрьме, где продолжает писать письма Ульяне. В ответ она присылает ему книги и учебники. Марина, которая испытывает к Игнату нежные чувства, старается сделать все возможное, чтобы он полюбил ее и при этом забыл свою первую любовь. Когда она узнает что Ульяна вышла замуж, то Марина первая спешит в тюрьму, чтобы сообщить Игнату эту новость. Для того чтобы попасть на личное свидание, она представляется невестой Калинина. Оказавшись наедине с Игнатом, она соблазняет молодого человека.

Фото: соцсети

По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/5937-lyubimaya-uchitelnica-2016-chto-izvestno-o-seriale-i-akterah-syuzhet.html

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5 thoughts on “«Любимая учительница» 2016: что известно о сериале и актерах, сюжет

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