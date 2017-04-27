Лёд тронулся: власти Польши снесли памятник УПА (ФОТО)

26 апреля в районе Перемышля, на кладбище в селе Гружовицы был демонтирован памятник «героям» УПА*. Это первый снос подобного памятника, осуществленный законно и санкционированный властями сообщает местное издание Рortal Рrzemyski.

Памятник был возведен в октябре 1994 года на городском кладбище села Гружовицы. Все запросы о его ликвидации оставались без ответа в основном по причине того, что памятник считался могилой — в его основании похоронены люди.

Снос был поддержан лидером «Национального движения» в Подкарпатье Мареком Кульпой.

«Этот памятник всегда вызывал возражения и споры: поляки спрашивали, как это возможно, что в течение многих лет на польском земле стоит монумент палачам поляков на Волыни и Восточной Галичине. Эта ситуация является неприемлемой», — говорит Кульпа.

«В 2014-м я делал официальный запрос властям о правовом статусе памятника. Получив информацию о том, что объект размещен незаконно, мы начали работу над разрешением сноса вместе с „Патриотической ассоциацией ветеранов“ В прошлом году мы получили разрешение на снос и решали, как именно это произойдет», — рассказывает Кульпа.

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Памятник был демонтирован в рамках публичной акции в среду 26 апреля.

«Это старая кладбищенская земля и если глубоко копать там, вы, вероятно, и найдете человеческие останки. Вскоре эту землю используют для дальнейших захоронений. А это сооружение памятником никогда не было, это было что-то вроде незаконного надгробия. Снести его мы хотели и из эстетических соображений — такова была воля большинства жителей, да я думаю, и не только нашего городка, но и все полки согласились бы с нами», — комментирует снос глава муниципалитета Януш Слабицки.

«Мы не боимся последствий со стороны Украины, а вот со стороны правых радикалов реакция может быть», — добавил он.

«Мы всем советуем обращаться в местные органы власти, ведь Варшава больше 20 лет ничего не предпринимала. Я думаю, что нам удалось создать прецедент, который отразится и на множестве других незаконных объектах, посвященных УПА, которые будут уничтожены по нашей схеме», — заключил Марек Кульпа.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация