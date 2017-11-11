Ляшко запретил нардепам «смеяться над украинской коровой» (ВИДЕО)

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, выступая в Раде, запретил нардепам «смеяться над украинской коровой» и предложил план спасения украинского села.

В своем эмоциональном выступлении 10 ноября Ляшко подчеркнул, что развитие животноводства должно быть приоритетом для власти.

«Вместо того, чтобы смеяться над украинской коровой, лучше бы депутаты поддержали развитие животноводства. Тогда украинцы и жили, как люди.

Сейчас коров в селе меньше, чем при Гитлере. В моем детстве в каждом дворе было по корове, около 70 — на улице, а на ферме — до 400.

Благодаря корове украинцы пережили голодовку. И сегодня коровы должны кормить украинцев. К сожалению, этого нет», — цитирует слова Ляшко его пресс-служба.

Нардеп пояснил, что сейчас украинским крестьянам невыгодно держать коров, потому что в стране нет рентабельной цены на молоко.

«Сегодня цена на молоко мизерная. Она не окупает затраты на сено, ветеринара и уход за коровой. Люди вырезают коров — держать их невыгодно. Мы требуем установить нормальную минимальную цену на молоко. Я убежден, когда в каждом дворе будет корова — будет и село!

Сегодня в Украине 1,8 млн голов скота, тогда как в маленькой Новой Зеландии — 5 млн. Во всей Европе животноводство дотируют, потому что понимают, что вырастить поголовье коров — это длительный процесс.

Если бы меньше было свиней у власти в Украине — было бы больше коров на селе», — резюмировал Ляшко.

Добавим, что о нежной любви главного украинского радикала к крупному рогатому скоту известно давно: Ляшко неоднократно пиарился, водя коров по Крещатику и прилюдно целуя буренок в шершавые носы.

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