Украина 

Ляшко аннулировали визу США 

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Ляшко аннулировали визу США  | Русская весна

Скандальному нардепу Олегу Ляшко аннулировали американскую визу.

Об этом сообщил сам глава Радикальной партии

«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом», — написал он на своей странице в соцсети.

«Я связываю это беспрецендентное решение с нашим требованием к США выполнить свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя. Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового Меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияла на решение отменить визу», — добавил он.

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Ляшко убежден, что посетит США тогда, когда станет президентом Украины. 

«Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим Президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым нужна работа и достойная жизнь», — отметил украинский политик.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486477131

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