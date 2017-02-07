Ляшко аннулировали визу США 

Скандальному нардепу Олегу Ляшко аннулировали американскую визу.

Об этом сообщил сам глава Радикальной партии

«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом», — написал он на своей странице в соцсети.

«Я связываю это беспрецендентное решение с нашим требованием к США выполнить свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя. Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового Меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияла на решение отменить визу», — добавил он.

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Ляшко убежден, что посетит США тогда, когда станет президентом Украины.