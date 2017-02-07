Ляшко аннулировали визу США
Скандальному нардепу Олегу Ляшко аннулировали американскую визу.
Об этом сообщил сам глава Радикальной партии
«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом», — написал он на своей странице в соцсети.
«Я связываю это беспрецендентное решение с нашим требованием к США выполнить свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя. Подозреваю, что моя позиция категорического неприятия нового Меморандума с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии, также повлияла на решение отменить визу», — добавил он.
Читайте также: Ляшко назвал членов украинского правительства «даунами» и отправил «на помойку»
Ляшко убежден, что посетит США тогда, когда станет президентом Украины.
«Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим Президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым нужна работа и достойная жизнь», — отметил украинский политик.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486477131