Львовский майдан: боевики «Азова» собрались у здания горсовета (ФОТО, ВИДЕО)

Радикалы из «Азова», «активисты» некоего «Развития громады», а также спортсмены-молодчики из клуба «Легион» собрались в первой половине дня 9 февраля у Львовской ратуши, где должна состояться сессия горсовета.

По украинской традиции «активисты» принесли ко входу в Ратушу шины и бочки. Многие протестующие закрывают лица медицинскими масками.

В самом здании усилены меры безопасности: вход охраняют представители «Муниципальной дружины» и полиции, гостей пропускают через металлодетектор.

Городской голова Андрей Садовый также выразил недоумение по поводу планов радикалов.

«Парни, которые представляются бойцами «Азова и блокируют сегодня Львовский горсовет, не заблудились? Азов и Мариуполь за 1200 километров от Львова», — написал мэр Львова на своей странице в соцсети.

Напомним, сессия Львовского горсовета была запланирована еще на 26 января. Но тогда ее отменили, поскольку существовала угроза для депутатов. Ранее заседания сессий несколько раз срывали мужчины спортивной внешности, которые блокировали трибуну заседаний.

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Между тем, повестка дня сессии вполне будничная: запланировано 130 вопросов, в том числе, изменения в местный бюджет. Не исключено, что активисты намерены вновь протестовать против планов местных властей оборудовать в одной из промзон установку для прессования мусора.