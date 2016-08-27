Украина 

Львов отметил «День независимости» стриптизом в центре города (ФОТО, ВИДЕО)

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Львов отметил «День независимости» стриптизом в центре города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

«День независимости» 24 августа на Украине в целом отмечали весьма специфически и на широкую ногу: чего стоит, например, циничное шествие родственников убитых карателей по улицам Киева. Однако власти Львова пошли дальше всех.

Здесь в самом центре города девушка в нижнем белье «радовала» горожан (в том числе маленьких детей) эротическим танцем у шеста.

Фото- и видеокадры «представления» у памятника Данилу Галицкому публикуют на своих страницах пользователи соцсетей. Показательно, что львовяне и гости города с удовольствием смотрели эротический танец, хлопая «артистке» и впитывая «европейские ценности».

Львов отметил «День независимости» стриптизом в центре города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Львов отметил «День независимости» стриптизом в центре города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Львов отметил «День независимости» стриптизом в центре города (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1472213196

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One thought on “Львов отметил «День независимости» стриптизом в центре города (ФОТО, ВИДЕО)

  • 24.06.2017 at 11:31
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    такое ощущение .что украина глобально сексуально озабочена и по будня и по праздникам.не гей парад то хотябы стриптиз на площади правильным курсом идёте.товарищи!

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