Львов отметил «День независимости» стриптизом в центре города (ФОТО, ВИДЕО)
«День независимости» 24 августа на Украине в целом отмечали весьма специфически и на широкую ногу: чего стоит, например, циничное шествие родственников убитых карателей по улицам Киева. Однако власти Львова пошли дальше всех.
Здесь в самом центре города девушка в нижнем белье «радовала» горожан (в том числе маленьких детей) эротическим танцем у шеста.
Фото- и видеокадры «представления» у памятника Данилу Галицкому публикуют на своих страницах пользователи соцсетей. Показательно, что львовяне и гости города с удовольствием смотрели эротический танец, хлопая «артистке» и впитывая «европейские ценности».
По материалам: http://rusvesna.su/news/1472213196
One thought on “Львов отметил «День независимости» стриптизом в центре города (ФОТО, ВИДЕО)”
такое ощущение .что украина глобально сексуально озабочена и по будня и по праздникам.не гей парад то хотябы стриптиз на площади правильным курсом идёте.товарищи!