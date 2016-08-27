Львов отметил «День независимости» стриптизом в центре города (ФОТО, ВИДЕО)

«День независимости» 24 августа на Украине в целом отмечали весьма специфически и на широкую ногу: чего стоит, например, циничное шествие родственников убитых карателей по улицам Киева. Однако власти Львова пошли дальше всех.

Здесь в самом центре города девушка в нижнем белье «радовала» горожан (в том числе маленьких детей) эротическим танцем у шеста.

Фото- и видеокадры «представления» у памятника Данилу Галицкому публикуют на своих страницах пользователи соцсетей. Показательно, что львовяне и гости города с удовольствием смотрели эротический танец, хлопая «артистке» и впитывая «европейские ценности».