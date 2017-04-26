Лукашенко пообещал мне, что никто не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины, — Порошенко (ВИДЕО)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил главу «незалежной» Петра Порошенко, что никто не сможет втянуть Минск в войну против Киева.

Об этом президент Украины заявил в ходе совместного выступления с белорусским коллегой в Чернобыле.

«Я получил твёрдое заверение от президента Белоруссии. Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Белоруссии и опытный достопочтенный президент Александр Лукашенко», — рассыпался в комплиментах Порошенко.

Президент «незалежной» также рассчитывает, что граница между Украиной и Белоруссией всегда будет «границей дружбы, границей добрососедства, границей надёжного партнёрства, границей мира».

«И никто никогда Украину и Белоруссию не поссорит», — резюмировал Порошенко.

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