Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров
3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в «нарушении международных договоров». Так резко он отозвался о решении Москвы ввести пограничные зоны в трех областях, граничащих с Белоруссией.
Соответствующие приказы ФСБ о создании на границе с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях, пограничных зон были опубликованы на официальном портале правовой информации РФ. 7 февраля решение должно вступить в силу.
«Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов… Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально?», — негодующего заявил Александр Лукашенко в ходе своей пресс-конференции в Минске.
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Кроме того, он подчеркнул, что Белоруссия «ни одного межгосударственного договора с РФ не нарушила».
«Россия же пинает их в хвост, и в гриву», — считает белорусский президент.
Также Лукашенко заявил, что ради нефти Белорусия не намерена жертвовать своей свободой и независимостью.
«Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся, (хоть) нам будет очень трудно. Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают», — резюмировал Лукашенко.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1486115642