3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в «нарушении международных договоров». Так резко он отозвался о решении Москвы ввести пограничные зоны в трех областях, граничащих с Белоруссией.

Соответствующие приказы ФСБ о создании на границе с Белоруссией в Псковской, Смоленской и Брянской областях, пограничных зон были опубликованы на официальном портале правовой информации РФ. 7 февраля решение должно вступить в силу.

«Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов… Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально?», — негодующего заявил Александр Лукашенко в ходе своей пресс-конференции в Минске.

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Кроме того, он подчеркнул, что Белоруссия «ни одного межгосударственного договора с РФ не нарушила».

«Россия же пинает их в хвост, и в гриву», — считает белорусский президент.

Также Лукашенко заявил, что ради нефти Белорусия не намерена жертвовать своей свободой и независимостью.