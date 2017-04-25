Луганск отключен от электроснабжения: СМИ

Столица самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) осталась без света. Как сообщает Луганский информационный центр, вероятной причиной обесточивания является отключение электроснабжения украинской стороной.

«Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением подачи электричества», — сказано в сообщении.

Ранее, как уже сообщало EADaily, глава «Луганского энергетического объединения» Владимир Грицай заявил, что 25 апреля без объяснения причин Киев прекратит поставлять электроэнергию в ЛНР. «С 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Соответственно, сейчас наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25-го апреля, с ноля часов, переток должен быть полностью отключен», — заявил Грицай.

По его словам, компания получила соответствующие документы от госпредприятия «Энергорынок». Они согласованы с Минэнерго Украины.

«Той электроэнергии, которую мы получаем из ДНР, России и собственных источников, нам вполне хватает даже без украинской стороны», — заявил пресс-секретарь Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Роман Камышов.