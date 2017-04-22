Лучший из лучших: за что Т-50 так хвалят на Западе (ФОТО)

Аналитики портала Global Conflict назвали российский истребитель пятого поколения Т-50 лучшим из лучших, поставив нашу машину в рейтинге современных истребителей на первое место. В этом негласном соревновании он обошел F-22 Raptor и F-35 Lightning. «Американцы» заняли второе и седьмое места соответственно.

По мнению аналитиков, «Сухой» обходит конкурентов за счет сочетания новейших технологий, скорости, дальности полета, мощных двигателей и отличных маневренных характеристик, отмечает телеканал «Звезда».

Рейтинги — вещь лукавая. Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor активно эксплуатируется ВВС США. Он принимал участие в операции коалиционных войск против ИГИЛ* в Ираке. Его главный конкурент, Т-50, все еще проходит цикл испытаний. В войска он в лучшем случае поступит в рамках новой программы вооружения 2018–2025 годов. И непонятно, каким он будет к этому моменту.

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Несмотря на это, его считают лучшим. Почему, специалисты Global Conflict ответа не дают. Впрочем, понять их можно.

Достаточно посмотреть составленный ими топ-10, в котором присутствуют еще три наши самые современные боевые машины. Это истребители Су-30 и Су-35. Им достались третье и четвертое места. А также новенький МиГ-35 занявший восьмую строчку «хит-парада».

Именно они дают представление о том, почему в Америке так переживают за Т-50. Ведь именно по этим машинам сегодня судят о том, что будет представлять собой российский истребитель пятого поколения. Уже сейчас Су-35 рассматривают как последнюю ступень или переходную модель перед появлением в российской армии истребителей Т-50. На нем стоит много оборудования и механизмов, созданных именно под более современный самолет.

Например, двигатель 117С. Он разработан на основе своих предшественников АЛ-31Ф, устанавливаемых на самолеты Су-27. Но отличается от них увеличенной тягой 14,5 тонны против 12,5 тонны, большим ресурсом и пониженным расходом топлива, а также цифровой системой управления работой двигателя FADEC. К слову, она есть и на Су-30, и на МиГ-35.

Главный конструктор Т-50 Александр Давиденко может добавить, что доля композитных материалов в общей массе пустого самолета составляет 25%, а по его поверхности — 70%.

Широкое применение композитов в конструкции самолета позволило снизить его массу, что при наличии мощного двигателя дает машине и скорость, и маневренность, и возможность брать больше вооружения. Но что самое главное — делает ее малозаметной для радиолокационных станций противника.

Другая серьезная новинка — радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой (ФАР) «Ирбис», обладающий уникальными на сегодня характеристиками по дальности обнаружения целей. Этот радар близок к тому, что стоит на американском истребителе пятого поколения F-22.

На встречных курсах может обнаруживать цели на дальности до 400 км, а это уникальный показатель для современных авиационных радиолокационных станций. На такой дальности истребитель видит авианосец, за 150–200 км — железнодорожный мост, за 100–120 км — катер, за 60–70 км — установки оперативно-тактических ракет или группы бронетехники и танков.

Радар «Ирбис» — бесспорное ноу-хау российской промышленности. Но для Т-50 уже создан куда более совершенный его преемник — радар с активной фазированной решеткой (АФАР).

Именно он будет стоять на серийных Т-50. АФАР — это более тысячи объединенных в единое поле с высокой мощностью миниатюрных приемо-передающих модулей. Такой радар «видит» все, что делается в воздухе и на земле на расстоянии нескольких сотен километров. Может вести множество целей, одновременно наводя вооружение истребителя на них. И, как говорят конструкторы, одновременно все обстрелять, веером выпустив ракеты.

Кроме того, антеннами буквально пронизаны кромки крыльев Т-50. Из-за чего истребитель способен видеть, что делается над, под и вокруг него буквально на 360 градусов. По всему фюзеляжу машины размещены еще несколько десятков различных датчиков, которые позволят контролировать ситуацию вокруг машины, осуществлять обмен данными в режиме реального времени, как с наземными системами управления, так и внутри авиационной группы.

То есть встраивать истребитель в глобальную систему ведения боевых действий, в которой одновременно могут быть задействованы как воздушные суда сопровождения — самолеты дальней радиолокационной разведки А-50, штурмовики, бомбардировщики, вертолеты, — так и средства ПВО на земле, а также мотострелковые подразделения.

Фактически Т-50 может быть как самостоятельным средством нападения, так и корректировщиком глобальной войсковой операции.

Гендиректор НИИ Тихомирова, где сознано изделие, Юрий Белый говорит, что на самолет ставится уже не просто локатор в обычном понимании, а интегрированная радиоэлектронная система, включающая в себя радары в нескольких диапазонах волн, а также системы опознавания, РЭБ и другое необходимое оборудование. И все это увязывается в единую концепцию и будет создавать, как теперь модно говорить, «синергетический боевой эффект».

Есть данные и по вооружению российского Т-50. Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов говорит, что истребитель получит шесть принципиально новых ракет. К 2020 году — еще шесть. Четыре образца ракет внутрифюзеляжного размещения уже созданы и проходят испытания. Оружие испытывается на других самолетах, и только те виды, которые будут находиться внутри фюзеляжа самолета Т-50, испытываются непосредственно на нем.

Прежде всего это Х-58УШК. Принципиальное ее отличие от предшественниц — возможность получения целеуказания и наведения еще в момент нахождения в отсеке истребителя.

Ракеты имеют «квадратное» сечение корпуса, что обеспечивает их более компактное размещение внутри бомболюка. Еще одна новинка Т-50 — «ракета-бомба» «Гром-2», созданная на основе ракеты Х-38.

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По сути, это ракета с инерциально-спутниковой системой наведения, а по факту — бомба с боевой частью в 250 кг при общей массе изделия 522 кг. Боевая часть может оснащаться боевым снаряжением с осколочно-фугасной, проникающей или кассетной частью. Собственно, все эти факты и делают Т-50 лидером рейтинга Global Conflict.

Дмитрий Литовкин

* запрещенная в РФ террористическая группировка