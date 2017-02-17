«Лучше бы тебя там убили»: в Киеве водитель маршрутки высадил «АТОшника» (ВИДЕО)

В Киеве водитель маршрутки отказался везти «ветерана АТО», предъявившего удостоверение участника боевых действий (УБД).

Об этом «вопиющем случае» сообщил в Facebook один из украинских «патриотов».

«Прошу сделать максимальный репост. Водитель маршрутки №805 Киев, которая направляется в Вишневое. Это быдло, когда увидел удостоверение УБД, начало истерить в прямом смысле этого слова, подстрекать и шантажировать пассажиров, что никуда не поедет, что у его детей забирают кусок хлеба.

Последняя точка, это его слова “лучше бы тебя там убили“. Самое жуткое, что несколько пассажиров начали защищать его. И это происходит не на Донбассе, а в Киеве», — возмущается защитник «АТОшника».

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