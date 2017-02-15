Луценко: На Украине в связи с событиями на Донбассе осуждены 28 россиян

Украинские суды предъявили обвинения и вынесли приговоры 28 гражданам России — в связи с событиями на Донбассе. Об этом сегодня, 15 февраля, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Ответственность за военные преступления: на Украине нашими национальными судами привлечен уже 41 человек, из них 28 — граждане РФ», — утверждает Луценко. Он также добавил, что остальные 13 осужденных являются представителями Луганской и Донецкой народных республик.

Как сообщало EADaily, российский суд предписал ополченцу с Донбасса Олегу Андрушевичу покинуть Россию, несмотря на наличие у него действующей миграционной карточки. При возвращении на Украину участнику боев за ЛНР грозит неминуемая расправа.