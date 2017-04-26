Ложь как основа тоталитарного государства

Подмечено еще древними, что тоталитарное государство патологически больно ложью. Демократическое государство, во-первых, тем от него и отличается, что врать в нем не принято. Если политик в демократическом государстве будет пойман общественностью или СМИ на лжи, то его карьере тут же придет конец.

Советская Россия/СССР родились именно во лжи, после большевицкого контрреволюционного переворота. Ленин, как главный врун-зачинатель, обещал крестьянам землю, но соврал им, и дал взамен крепостные колхозы. Он обещал рабочим отдать фабрики и заводы, но и им солгал, ведь ничего не дал, а усилил эксплуатацию и снизил зарплаты. Большевики обманно называли свою власть диктатурой пролетариата, но и это был большой обман, ибо пролетариат власти не получил, власть получила шайка политических и криминальных преступников, прикрываясь «диктатурой пролетариата». Под лживым лозунгом построения нового «справедливого общества» в России был произведен невиданный в мире доселе эксперимент по изменению системы власти, общественных устоев. Главным инструментом этого эксперимента стали большая и маленькая ложь, а также звериная ненависть к тем, кто старался, или, хотя бы, потенциально мог, эту ложь разоблачить.

И полились в России/СССР, в тумане государственной лжи, реки крови ни в чем не повинных людей. Ныне уже пятому поколению ложь в России ломает жизнь.

А все почему?! Не смогли, пока что, народы России сбросить с себя иго врунов и кровавых преступников. Поэтому Россия периодически умывается кровью своих обманутых сыновей и дочерей, творя очередное внешнее или внутреннее зло.

С увеличением технических коммуникационных возможностей ложь в России стала тоталитарной. Если при Ленине/Сталине врали только газеты, журналы, радио и кино, то нынче, сутками напролет, врет телевидение и подконтрольные власти сети Интернета. Лживые «соловьи» российского телевидения, не беспокоясь о своей душе, денно и нощно врут как своим согражданам, так и мировому сообществу. За это они, от главного кремлевского вруна, получают свои награды и тридцать серебряников за предательство ложью собственного народа. В путинской России ложь и телевидение – первичны, все остальное вторично.

Смысл ленинской попытки создать нового человека как раз и состоял в том, что этот новый должен был врать, не смущаясь, по указке своих кукловодов. Врать он должен был всем и самому себе то же, при этом веруя в ложь свою. Такие важные человеческие качества как мораль, совесть и правдивость в новом советском человеке выключались. Того же собирался достичь и Гитлер. Но и в первом и во втором эксперименте успеха не достигнуто. Люди, рано или поздно, все-таки прозревают ото лжи непросветной и начинают бунтовать против своих врунов.

Последние протестные события конца марта по всей России – это первый смертельно тревожный звонок Путину и его банде. Россия устала ото лжи и пустых обещаний. Кучка кремлевских небожителей нагло жирует на награбленные у народа миллиарды, постоянно врет народу, а народ влачит жалкое существование. Российский народ, многократно отравленный кремлевской ложью, все-таки начинает вырабатывать спасительный иммунитет против этой наглой лжи. Финал кремлевских врунов не за горами и быть ему ужасным.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110267/18305/-