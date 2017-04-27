Лондон не признает «аннексию» Крыма и поддерживает США в Сирии, — МИД Британии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в традиционном выступлении на пасхальном банкете лорда-мэра лондонского Сити подчеркнул, что Великобритания не намерена признавать «незаконную аннексию» Крыма, что она поддерживает действия США в Сирии и не боится Brexit.

«Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран, и отказываемся признавать незаконную аннексию Россией Крыма», — сказал он.

В речи, почти целиком посвященной перечислению преимуществ Консервативной партии по сравнению с ее политическими конкурентами (8 июня в Великобритании пройдут досрочные всеобщие выборы) Джонсон вскользь коснулся ряда международных вопросов.

В частности, он подчеркнул, что Великобритания поддерживает действия США в Сирии.

«Мы поддерживаем США, выступающие против убийства с помощью химического оружия мирных жителей в Сирии — и мы будем работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответу», — сказал он, вступив тем самым в заочную полемику с лидером лейбористов Джереми Корбином, заявившим, что в случае прихода к власти он прекратит бомбардировки Сирии.

Говоря о главной для Британии внешнеполитической теме — теме предстоящего выхода страны из ЕС — Джонсон подчеркнул, что у консерваторов есть четкий план на переговоры по Brexit, и этот план позволит Британии и ЕС выстроить «особое партнерство» и послужить интересам и британцев, и европейцев.

«И хотя я не сомневаюсь, что переговоры будут трудными, я уверен, что (премьер-министр Великобритании) Тереза Мэй может добиться успеха и привести нас в эпоху соглашений о свободной торговле», — сказал Джонсон.

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