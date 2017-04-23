Проишествия 

Лолиту Милявскую сняли с поезда на украинской границе

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Лолита Милявская. Фото: paparazzi.ru

Российской певице Лолите Милявской отказали во въезде на Украину и сняли ее с поезда из-за того, что артистка посетила Крым в 2015 году. Об этом певица сообщила в воскресенье на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я в Конотопе, меня в четыре утра сняли с поезда, потому что мне запрещен въезд в Украину. За посещение Керчи в 15-м году», — пояснила Лолита Милявская.

Певица сообщила, что она теперь не может навестить своего заболевшего ребенка. Ее дочь проживает в Киеве вместе с матерью артистки.

Ранее СБУ запретила въезд на Украину около 140 российским артистам.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/23/lolitu-milyavskuyu-snyali-s-poezda-na-ukrainskoy-granice

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