Лолиту Милявскую сняли с поезда на украинской границе

Российской певице Лолите Милявской отказали во въезде на Украину и сняли ее с поезда из-за того, что артистка посетила Крым в 2015 году. Об этом певица сообщила в воскресенье на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я в Конотопе, меня в четыре утра сняли с поезда, потому что мне запрещен въезд в Украину. За посещение Керчи в 15-м году», — пояснила Лолита Милявская.

Певица сообщила, что она теперь не может навестить своего заболевшего ребенка. Ее дочь проживает в Киеве вместе с матерью артистки.

Ранее СБУ запретила въезд на Украину около 140 российским артистам.