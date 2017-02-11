ЛНР: жители Попасной жалуются на бесчинства со стороны ВСУ

Жители прифронтовой Попасной жалуются на мародерства со стороны ВСУ в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Как сообщает ФАН, правоохранительные органы региона получили полтора десятка заявлений от жителей Попасной, которые жаловались на бесчинства ВСУ.

«По информации от местных жителей населенного пункта Попасная подтверждаются факты мародерства и незаконного занятия жилых помещений военнослужащими второго батальона 24-й бригады ВСУ, располагающегося в районе данного населенного пункта», — заявил представитель народной милиции.

По словам Марочко, это подтверждают и в ОБСЕ. Кроме того, представитель ЛНР сообщил, что в результате пьяного конфликта среди военнослужащих ВСУ из 1-го батальона 54-й бригады были ранены трое. Подвыпившие украинские силовики устроили поножовщину в районе населенного пункта Видродження в Донбассе.