Проишествия 

ЛНР: жители Попасной жалуются на бесчинства со стороны ВСУ

0 коментариев

Иллюстрация newstes.ru

Жители прифронтовой Попасной жалуются на мародерства со стороны ВСУ в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Как сообщает ФАН, правоохранительные органы региона получили полтора десятка заявлений от жителей Попасной, которые жаловались на бесчинства ВСУ.

«По информации от местных жителей населенного пункта Попасная подтверждаются факты мародерства и незаконного занятия жилых помещений военнослужащими второго батальона 24-й бригады ВСУ, располагающегося в районе данного населенного пункта», — заявил представитель народной милиции.

По словам Марочко, это подтверждают и в ОБСЕ. Кроме того, представитель ЛНР сообщил, что в результате пьяного конфликта среди военнослужащих ВСУ из 1-го батальона 54-й бригады были ранены трое. Подвыпившие украинские силовики устроили поножовщину в районе населенного пункта Видродження в Донбассе.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/11/lnr-zhiteli-popasnoy-zhaluyutsya-na-beschinstva-so-storony-vsu

Другие новости:

tlm1r0_1463080083

Киев продолжает нарушать перемирие — по ДНР выпущено 200 снарядов

0
4at7ej_1463469844

ВСУ за ночь выпустили по ДНР 100 артиллерийских и минометных снарядов

0
ecayv6_1470338164

В Абхазии после ливня восстанавливают движение, энерго- и водоснабжение

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *