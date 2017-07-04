ЛНР ждет украинских инвесторов с «хорошей историей»

Украинские инвесторы, не замешанные в финансировании и поддержке войны Киева в Донбассе, могут предоставлять свои инвестиционные проекты к рассмотрению в ЛНР.

«Вы знаете, самое главное, чтоб это были люди, у которых руки не в крови, чтобы они не относились к тем украинским олигархам, которые уже нас предали, которые оставили наши предприятия без оборотных средств, оставили наши коллективы без работы — этим людям, конечно же, дорога закрыта», — об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

«Если это нормальные, порядочные, с хорошей историей люди — пускай приносят свои инвестпроекты, будем изучать», — заявил председатель Народного Совета Республики.

Напомним, в начале июня депутаты Народного Совета ЛНР приняли закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Луганской Народной Республики по вопросам инвестиционной деятельности».

Принятым документом внесены изменения в законы «О налоговой системе», «О ставках ввозной таможенной пошлины и порядке ее взимания» и «Об инвестиционной деятельности», что позволят привлечь в Республику финансовые средства частного сектора экономики.

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