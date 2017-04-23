ЛНР: в результате подрыва автомобиля погиб сотрудник миссии ОБСЕ

Один сотрудник СММ ОБСЕ погиб, один получил ранение в результате подрыва автомобиля миссии в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР. Об этом в воскресенье 23 апреля сообщает ЛИЦ со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«Сегодня, 23 апреля 2017 года, при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск — Сокольники в районе села Пришиб произошел подрыв одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение», — сообщили в оборонном ведомстве Республики.

«Известно, что указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ», — отметили в Народной милиции.

«Мы неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ о соблюдении необходимых мер безопасности при мониторинге маршрутов следования», — добавили в оборонном ведомстве Республики.

«Надеемся, что представители СММ ОБСЕ, СЦКК и других международных организаций дадут реальную оценку происшествия», — призвали в Народной милиции.

«Мы неоднократно доводили до международных наблюдателей о возможных провокациях со стороны ВСУ, действиях ДРГ вблизи линии боевого соприкосновения. В январе сего года в районе населенного пункта Долгое Славяносербского района провокационным обстрелам ДРГ ВСУ из ПТУР уже подвергался экипаж СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня), тогда по счастливой случайности никто не пострадал», — напомнили в оборонном ведомстве Республики.

В свою очередь в Министерстве госбезопасности непрзнанной республики уже возложили вину за произошедшее на Киев.

«По официальной версии МГБ ЛНР, действовала подготовленная украинская ДРГ», — заявили в МГБ.

«Ранее в министерстве госбезопасности неоднократно заявляли о возможных диверсионно-террористических актах По данным ведомства, 10 апреля в район населённого пункта Авдеевка в зону ответственности 93 отдельной механизированной бригады ВСУ зашла ДРГ с целью совершения диверсионной деятельности», — отметили в Министерстве.