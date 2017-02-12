Проишествия 

ЛНР: пропавшая разведгруппа ВСУ могла быть уничтожена

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Иллюстрация tribun.com.ua

Члены разведывательной группы ВСУ, которая накануне, 11 февраля, не вернулась с задания в Луганской области, вероятнее всего были уничтожены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пограничную службу ЛНР.

В погранслужбе агентству уточнили, что любое несанкционированное проникновение на территорию ЛНР является нарушением минских соглашений и пресекается ополченцами.

«Такого рода инциденты периодически происходят, мы даем жесткий отпор. Скорее всего, с этой разведгруппой противника получилось так же», — констатировали представители пограничной службы.

В совете министров ЛНР также допустили такое развитие событий: «Вероятно, к этим нарушителям был применен общий порядок, и если они оказали вооруженное сопротивление во время задержания, то были уничтожены ответным огнем».

О том, что группа украинских разведчиков пропала в районе Луганской, ранее сообщили в ВСУ. Там уточнили, что бесследно исчезнувшие военнослужащие «выполняли боевое задание».

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/12/lnr-propavshaya-razvedgruppa-vsu-mogla-byt-unichtozhena

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