ЛНР передала Украине тело погибшего военного ВСУ
Представители Народной милиции ЛНР и ветераны-«афганцы» передали украинской стороне тело военнослужащего ВСУ, погибшего в районе поселка городского типа Фрунзе.
Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Передача состоялась на линии соприкосновения в районе моста у подконтрольного Киеву Счастья.
«Сегодня Народная милиция в очередной раз демонстрирует, что наше молодое государство придерживается норм международного права. Сегодня мы в знак доброй воли передаем тело украинского военнослужащего его родственникам, которые должны достойно захоронить этого воина», — отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Мы это делали неоднократно и делали постоянно, в отличие от украинской стороны», — подчеркнул он.
«Сегодня было передано тело военнослужащего ВСУ Юрия Федорина представителям гуманитарного проекта минобороны Украины «Эвакуация-200», — рассказал председатель «Союза ветеранов Афганистана Луганщины» Сергей Шонин.
«С той (украинской) стороны представители удостоверились, что это именно тело военнослужащего Федорина, и были подписаны акты приема-передачи и мы благополучно вернулись», — добавил он, отметив, что обмен проводился по согласованию с представителями Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Ранее представители Народной милиции и «Союза ветеранов Афганистана Луганщины» передали украинской стороне тело бойца ВСУ, погибшего в районе села Желобок Славяносербского района.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499432002