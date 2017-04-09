ЛНР: на линию фронта прибыли женщины-снайперы из Прибалтики и Польши

Командование ВСУ перебросило к линии соприкосновения группы женщин-снайперов из стран Прибалтики и Польши. Об этом в воскресенье 9 апреля сообщает ЛИЦ, ссылаясь на заявление официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андреа Марочко.

«Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов, в большинстве случаев это женщины из Латвии, Литвы и Польши», — сообщил подполковник.

Ранее Марочко сообщал, что украинское командование перебросило в зону так называемой «АТО» несколько сотен наемников из Канады, Прибалтики, Польши и Грузии, а также о том, что наемники обучают военнослужащих ВСУ диверсионно-разведывательной, минно-подрывной деятельности и тактике ведения боя в городских условиях.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей».