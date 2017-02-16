ЛНР и ДНР огласили свои условия политического урегулирования в Донбассе

Луганская и Донецкая Народные Республики в рамках Минского переговорного процесса требуют создать реальную систему самоуправления в Донбассе.

Об этом сегодня заявила и.о. главы МИД ДНР, представитель Донецка на переговорах политической подгруппы в Минске Наталья Никонорова.

«Один из самых важных пунктов — это сосуществование с центральной властью (Киевом) на договорных основах, то есть это полномочия по заключению договоров и на этой основе развитие в любом направлении: социальном, культурном, научном, — сказала она в интервью российскому агентству ТАСС.

— Это то, на что мы согласились, подписав Минские соглашения. Это реальное самоуправление, которое отвечает Европейской хартии местного самоуправления».

Выборы в Донбассе при этом являются неотъемлемой частью урегулирования конфликта.

«Мы будем выбирать наши органы власти. Выборы будут проходить по мажоритарной системе. Никакой партии „Свобода“, никакого „Правового сектора“*, Радикальной партии на нашей территории быть не может.

Когда у нас могилами покрыта вся территория региона, эти люди приедут к нам агитировать? Этого не будет», — заявил представитель ЛНР на переговорах политической подгруппы Родион Мирошник.

По его словам, не разрешат в Донбассе и работу украинских СМИ. Участвовать в выборах могут только проживающие в регионе жители, и ЦИК Украины не сможет контролировать электоральный процесс.

«Цифра перемещенных лиц из Донбасса колеблется от 200 тыс., когда Украина говорит о выплатах пенсий, до 2 млн, когда в Киеве говорят о выборах. Извините, но при столь манипулятивной системе дайте мне такой ресурс в 2 млн, я вам любые выборы выиграю», — отметил Мирошник.

Он особо подчеркнул, что ЛНР и ДНР требуют создания целого перечня сдерживающих механизмов в отношениях Донбасса и Киева.

«Это наличие силовых структур, это трансграничное сотрудничество, поскольку мы хотим жить спокойно со своими братьями из РФ. Это языковой вопрос. Запрещать русский язык для нас неприемлемо. Ну и разграничение финансовых потоков», — перечислил Мирошник.

Читайте также: Будем убивать россиян десятками тысяч, — Аваков в интервью немецкому Die Welt

* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.