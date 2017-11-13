ЛНР и ДНР могут без труда обанкротить Украину

Донецкая и Луганская народные республики могут нанести серьёзный удар по экономике Украины и даже обанкротить государство, и без того застывшее на грани дефолта. Это по-своему универсальное оружие, уже и опробованное в действии, только пока в единичных случаях.

На идеальный способ раздеть Украину обратил внимание зрителей эксперт программы международной и внутренней политики «Украинского института будущего» Игар Тишкевич. Тем самым он, возможно, подал хорошую идею гражданам республик Донбасса, обездоленным гражданской войной.

По словам аналитика, ущерб, причинённый украинскими военными при обстрелах, является серьёзнейшей угрозой Киеву, так как за него, возможно, придётся платить. И Украина уже платила. Жители ЛДНР подавали иски в международные суды против Украины с требованием возместить ущерб и регулярно выигрывали. Многие просто ещё не поняли, как можно наказывать Украину, и именно это её и спасает.

Массовая подача таких исков просто обрушит и так агонизирующую экономику.

Тишкевич напомнил журналистам, что Украина несёт ответственность за территории, находящиеся в зоне «АТО», в том числе и ей неподконтрольные. Пока Киев не признал независимость этого региона, он обязан поддерживать социальные стандарты и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуации, либо выплачивать компенсацию в полном размере.

Пока Порошенко и компания не переписали конституцию, именно Киев, по всем нормам международного права должен компенсировать ущерб, причинённый ВСУ.

Эксперт, кстати, выразил удивление по поводу того, что руководство ЛДНР ещё не додумалось до такого простого и незамысловатого способа поставить Киев на колени. Тишкевич также отметил, что избежать подобных выплат никак не удастся, ибо уже существует прецедент, и Украина действительно выплачивала компенсацию.

Стоит только нескольким тысячам пострадавших обратиться в суд и Украина рухнет и, судя по объёму разрушений, которые нанесла и до сих пор наносит украинская артиллерия, падение это будет очень стремительным. Донбасс держит в руках оружие массового поражения, просто пока не начал стрелять очередями.

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Юрий Макаренко