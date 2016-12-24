ЛНР: Более 50 украинских военных погибли, 100 ранены при попытках прорыва у Дебальцево

Вооруженные силы Украины в ходе попыток прорыва в районе Дебальцево потеряли убитыми более 50 человек, еще около 100 украинских военных получили ранения, заявил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.

«Нам достоверно известно о более чем 50 погибших и около 100 раненых украинских бойцах. Однако в украинском министерстве обороны официально продолжают лгать, заявляя о шести погибших и 19 раненых», — сказал он в ходе брифинга.

Читайте также: Дебальцевский капкан: каратели попали на свои минные поля, им отрезали путь к отступлению, обрубили связь и начали уничтожать (ФОТО, КАРТА, ВИДЕО)

Анащенко подчеркнул, что таким образом в военном руководстве Украины хотят скрыть истинные потери и свои неудачи.

«Также достоверно известно, что многочисленных жертв среди раненых удалось бы избежать, если бы командование ВСУ своевременно эвакуировало раненых с поля боя», — добавил полковник.

Анащенко сообщил, что в ходе боестолкновений погибли шесть военнослужащих Народной милиции, еще семь получили ранения.