ЛНР: Более 50 украинских военных погибли, 100 ранены при попытках прорыва у Дебальцево
Вооруженные силы Украины в ходе попыток прорыва в районе Дебальцево потеряли убитыми более 50 человек, еще около 100 украинских военных получили ранения, заявил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.
«Нам достоверно известно о более чем 50 погибших и около 100 раненых украинских бойцах. Однако в украинском министерстве обороны официально продолжают лгать, заявляя о шести погибших и 19 раненых», — сказал он в ходе брифинга.
Читайте также: Дебальцевский капкан: каратели попали на свои минные поля, им отрезали путь к отступлению, обрубили связь и начали уничтожать (ФОТО, КАРТА, ВИДЕО)
Анащенко подчеркнул, что таким образом в военном руководстве Украины хотят скрыть истинные потери и свои неудачи.
«Также достоверно известно, что многочисленных жертв среди раненых удалось бы избежать, если бы командование ВСУ своевременно эвакуировало раненых с поля боя», — добавил полковник.
Анащенко сообщил, что в ходе боестолкновений погибли шесть военнослужащих Народной милиции, еще семь получили ранения.
«Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, где им была оказана квалифицированная помощь, и их жизни вне опасности. Еще двое военнослужащих по-прежнему числятся без вести пропавшими, мы делаем все возможное для установления их судьбы», — сообщил Анащенко.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1482581211