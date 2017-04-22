Ливанская армия разгромила отряд ДАИШ на сирийской границе

Спецподразделение из состава ливанской армии провело операцию против банды террористов на границе с Сирией. По данным местных СМИ, в числе задержанных один из полевых командиров группировки ДАИШ (запрещена в Росии). В ходе перестрелки были ликвидированы несколько боевиков, взяты в плен 10 человек. Потерь среди ливанских военнослужащих нет.

Ранее, 21 апреля, сирийская армия заняла позиции на горе Блудан под Дамаском после вывода последних групп боевиков из захваченных ими горных курортов. По данным издания «Аль- Ахбар», сирийское командование намерено взять под полный контроль горную местность Калямун на границе с Ливаном, где находятся тыловые базы террористов.