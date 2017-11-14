Литву захлестнула череда секс-скандалов

Литовская актриса Юлия Степонайтите обвинила режиссёра Шарунаса Бартаса в сексуальных домогательствах. Эти обвинения вызвали бурный резонанс в литовском обществе, сообщает BaltNews.lt.

Молодая женщина утверждает, что Бартас приставал к ней с грязными предложениями в 2012 году. «Прошло пять лет, но сейчас, когда это пишу, я это помню так, как будто всё произошло вчера», — утверждает актриса. По ее словам, она «держала происшествие в тайне», но недавно пришла к выводу, что настало «время нарушить тишину и перестать притворяться». Юлия Степонайтите призвала: «Пожалуйста, давайте не позволим этому произойти ещё раз». Пост актрисы в соцсети был написан на английском языке с использованием хэштега #Metoo. Режиссёр Шарунас Бартас на этот счет пока молчит. Отметим, что Бартас в 1992 году получил приз Берлинского кинофестиваля FIPRESCI за фильм «Три дня», а Юлия Степонайтите за роль в фильме «Лето Сангайле» удостоена национальной награды «Серебряный журавль».

Параллельно в Литве раскручивается еще один секс-скандал: депутат парламента Повилас Урбшис во время дискуссии о замораживании эмбрионов человека некорректно высказался в адрес ожидающей ребёнка парламентария Виктории Чмилите-Нельсен. Чмилите назвала поведение Урбшиса «неприемлемым и унижающим женщин». Ее коллега по Движению либералов Литвы Аушрине Армонайте охарактеризовала ситуацию «хуже, чем сексизм» и потребовала от правящей партии Союз крестьян и «зелёных» Литвы» покарать Урбшиса. Глава парламентской фракции либералов Эугениюс Гентвилас заявил, что его сопартийцы покидают зал заседаний, поскольку «находиться в одном помещении с людьми, которые унижают женщин, невозможно». Было решено, что ЧП займётся комиссия по депутатской этике, прозвучали требования по отставке Повиласа Урбшиса.

Параллельно в парламенте Литвы раскручивается скандал с домогательствами, в которых обвиняют депутата Кястутиса Пукаса — якобы он потребовал от девушки из числа кандидатов в помощники «неформальных услуг». Парламентская комиссия по этике разбирается в этих обвинениях уже почти полгода, а Пукас объявил, что уходит на три года в отпуск по уходу за ребёнком.