Литва: территория суицида

Недавно Сейм Литвы создал особую комиссию, которая займётся стратегией предотвращения суицидов. Для страны эта проблема является одной из самых болезненных, наряду с алкоголизмом и массовым оттоком населения за границу — долгие годы Литва держит первое место в ЕС и четвёртое в мире по самоубийствам.

Впереди Европы всей

Ситуация приобрела столь пугающий оттенок, что власти страны отрицать её уже не в силах. В июле прошлого года президент Литвы Даля Грибаускайте после посещения Государственного центра психического здоровья заявила: «Уже тот факт, что в Литве количество самоубийств втрое превышает средний показатель по ЕС, указывает на то, какое больше значение имеет эмоциональная помощь, и как много людей нуждается в ней. Ежегодно в Литве кончают жизнь самоубийством около 900 жителей, из них около 93 человек — в возрасте до двадцати четырех лет. В службы, предоставляющие эмоциональную помощь по телефону, ежегодно обращается четверть миллиона людей. От различных зависимостей страдают 55 тысяч жителей, ежегодно регистрируется около 40 тысяч сообщений о насилии в среде ближайшего окружения, 79 процентов пострадавших — женщины. Издевательства и психологическое насилие в школах терпят около 30 процентов детей».

Тревогу начали бить уже давно. Исследование польских ученых, проводившееся в 2004—2008 годах по заказу Еврокомиссии с целью выяснения причины преждевременной смертности в ЕС, выявило пугающие факты относительно маленькой прибалтийской республики. Исследование было построено на сравнении состояния здоровья жителей стран — старожилов ЕС и государств-новичков. Уже тогда выяснилось, что мужчины в Литве умирают в среднем на десять лет раньше, чем в целом по Западной Европе. В свою очередь, оказалось, что и литовские женщины в среднем живут на четыре года меньше, чем в других регионах ЕС. На показатели средней продолжительности жизни в Литве очень влияет и высокий уровень самоубийств. Вообще, в Литве самая большая доля суицидов среди мужчин-европейцев (71 на 100 тысяч) и среди женщин (14 на 100 тысяч). Таких показателей нет даже в самых отсталых государствах — Бурунди, Конго, Либерии и прочих. В десять раз чаще в Литве мужчины умирают и из-за алкоголя. В целом же, эксперты установили, что мужская смертность из-за внешних причин в Литве на 51% выше, чем в странах Запада. Женская тоже выше — на 36%.

От чтения сообщений криминальной хроники порою стынет кровь в жилах. Литовцы прыгают с высоток, вешаются, стреляются, уходят из жизни другими способами — и люди в возрасте, и молодежь, и простолюдины, и высокопоставленные чиновники. Так, в преддверии начала 2016 года вице-мэр города Шалчининкай Анджеюс Андрюшкявичюс у себя дома прикончил тридцатисемилетнего мужчину, а затем совершил самоубийство. Как сообщил полицейский департамент, вице-мэр убил любовника жены, после чего застрелился сам. Не так давно руководители бюро профилактики суицидов Центра психического здоровья обратились в полицию с требованием выяснить, кто из жителей страны создал в социальной сети Facebook виртуальный «Клуб самоубийц». На страничке «клуба» желающих в деталях учили, как «правильно» принимать яды, вязать петлю, резать вены, совершать «свободный полёт» с крыши высотного здания. Литовская пресса цитирует специалиста бюро профилактики самоубийств Викторию Андрейкенайте: по её словам, деятельность такого клуба может «иметь серьёзные последствия» — в первую очередь, для «людей чувствительных, которые думают о самоубийстве». По данным Андрейкенайте, в Литве о суициде регулярно подумывают пять человек из ста. Наблюдатели отмечали растущий интерес пользователей соцсети к страничке «Клуба самоубийц»…

На Кафедральной площади Вильнюса по инициативе артиста Арунаса Сакалаускаса и его единомышленников состоялась акция, которая, по замыслу её инициаторов, должна была проиллюстрировать огромный масштаб самоубийств в Литве. В рамках проведённого флешмоба на асфальт на одну минуту улеглись и застыли свыше трехсот человек — это только треть того числа людей, которые сводят счёты с жизнью в Литве за один лишь год. «Наша цель — убедительнее, нежели статистические показатели, показать реальное количество покидающих нас каждый год людей, заменить сухие, ничего не говорящие цифры живыми людьми. Только представьте себе: в течение года исчезает третья часть призывников литовской армии, а за три года без всякого военного конфликта мы теряем весь годичный призыв. Можете ли вы представить себе умерших в одном месте тысячу человек?», — сказал Сакалаускас.

Такое больше не повторится?

Помочь беде пытаются всяческими способами. Так, музыкант Андрюс Мамонтовас совместно с психологами создал проект горячей линии для потенциальных суицидников. Горячая линия работает круглосуточно, семь дней в неделю. Только из Вильнюса на неё поступает около 100 тысяч звонков в год. В свою очередь, тамошняя мэрия подготовила стратегию на ближайшие три года по снижению количества самоубийств в столице Литвы. В частности, большое внимание будет уделено курсам психологической помощи, на которые в бюджете самоуправления выделено 300 тысяч евро. «Один из основных моментов — курсы для тех, кто часто сталкивается с людьми, переживающими тяжелый период в жизни, кризис. Слушателей будут учить, как себя вести, как реагировать, как помочь тем, кто, возможно, думает о самоубийстве», — сказал депутат самоуправления Миколас Маяускас. По его словам, курсы предназначены для врачей, специалистов скорой помощи, муниципальных работников, полицейских, сотрудников спасательных служб. Наконец, депутаты Сейма Литвы почти единогласно договорились сформировать парламентскую комиссию по предотвращению самоубийств, создание которой поддержали почти все депутаты. Данная комиссия должна разработать ряд инициатив: будет координироваться деятельность учреждений, ответственных за предотвращение самоубийств, станет осуществляться контроль, как ответственные учреждения решают конкретные проблемы людей.

По уже сложившейся в стране традиции, политики пытаются обвинить во всех нынешних бедах страны «проклятое советское прошлое». Не обошла эта участь и проблему массовых суицидов — психолог Дануте Гайлене выступила с заявлением о том, что «пережитые литовцами в эпоху оккупации исторические травмы влияют на тенденцию самоуничтожения в стране». Однако, беда заключается в том, что жители страны не только накладывают на себя руки, но и с особой жестокостью уничтожают ближних. Одно из последних на данный момент убийств, потрясших страну, произошло в конце марта под Каунасом: 27-летний деревенский житель застрелил собственных отца, мать, дядю и бабушку. А в начале нынешнего года Литву поразила очередная серия преступлений против детей. Кульминацией этих событий стали массовые акции памяти в связи с известием о смерти 27 января жестоко избитого в городе Кедайняй матерью и ее сожителем четырехлетнего малыша. Всего в этой акции приняли участие жители двадцати городов Литвы, а также литовцы, проживающие в шестнадцати странах — люди зажигали свечи в память о ребенке. Присутствующие на акции памяти женщины со слезами на глазах обвиняли власти в развале экономики страны, в безработице и беспросветном будущем. В ответ на призывы министров и парламентариев о том, что «такое не должно повториться» возмущённые жительницы столицы Литвы отвечали: «Безусловно, повторится — и не однажды». Протестующие матери вспомнили, как в начале января 2016 года тридцатишестилетний житель того же самого Кедайняйского района в центральной Литве сбросил в колодец двоих детей. И тогда политики тоже говорили, что «такое больше не повторится»…

Вячеслав Самойлов