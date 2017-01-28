Литва скорбит по жестоко убитому малолетнему ребенку

В Литве прошла массовая акция памяти в связи с известием о смерти 27 января жестоко избитого в городе Кедайняй четырехлетнего малыша, сообщает Delfi.lt. Всего в этой акции приняли участие жители двадцати городов Литвы, а также литовцы, проживающие в шестнадцати странах. Но её эпицентр наблюдался в Вильнюсе, на площади у здания парламента.

Люди зажигают свечи в память о ребенке. «Когда я объявила эту акцию, думала, что к парламенту придет небольшая группа людей, а сегодня свечи зажигают в городах всей Литвы и шестнадцати странах мира, где живут литовцы», — порадовалась неравнодушию жителей активистка Рима Олберките-Станкус. Присутствующие на акции женщины со слезами на глазах обвиняли власти в развале экономики страны, в безработице и беспросветном будущем. В ответ на призывы министров и парламентариев о том, что «такое не должно повториться» возмущённые жительницы столицы Литвы отвечали: «Безусловно, повторится, и не однажды». Протестующие матери вспомнили, как в начале января 2016 года тридцатишестилетний житель того же самого Кедайняйского района в центральной Литве сбросил в колодец двоих детей. Это немотивированное убийство стало главной постновогодней новостью в местных СМИ. Из колодца полицейские выудили тело мальчика двух лет и девочки, которой было шесть месяцев. Детоубийца сознался в совершённом преступлении, но не смог объяснить мотивов. Единственное, что известно точно — в момент совершения преступления он был трезв, хотя и устроил бытовой скандал. Тогда политики тоже говорили, что «такое больше не повторится».

Представители правоохранительных органов выяснили, что четырехлетний мальчик не смог выговорить названия цифр — и за это мать с отчимом устроили ему экзекуцию, которая длилась весь день. В результате ребенок получил несовместимые с жизнью телесные повреждения. Узнав подобный мотив преступления, прокуроры просят суд назначить обвиняемому Гедиминасу Контянису психиатрическую экспертизу. Также они выясняют, не находились ли сожители в состоянии наркотического опьянения, поскольку «объяснить их действия с позиций здравого рассудка невозможно». Прокурор Витаутас Гатавяцкас обратился в суд с просьбой о назначении подозреваемым меры пресечения — Контяниса суд разрешил взять под стражу на три месяца, а мать ребенка на неделю. Гатавяцкас в деталях рассказал о том, что произошло в минувшую среду в квартире на ул. Миндауго, в Кедайняй.

Избиение мальчика началась в 10 часов утра. «Ребенка учили считать, а он не смог выговорить названия нескольких цифр», — сказал Гатавяцкас. Ребенка начали бить — и избивали, пока мать не ушла на в службу занятости. «На теле мальчика нет живого места — ни на голове, ни на спине, ни на животе, ни на ногах. Эксперты сказали, что били не только кулаками, но и различными предметами», — сказал Гатавяцкас. Ребенок умирал, но мать вызвала врачей только спустя почти четырнадцать часов после начала избиения. «Ребенку становилось все хуже, а когда они поняли, что состояние критическое, вызвали врачей», — пояснил прокурор. Когда на место приехали врачи, ребенок уже не дышал, в пятницу утром мальчик скончался. Сначала Контянис отрицал, что бил ребенка, но позже он признал факт насилия. 27-летний мужчина во всем винит женщину, утверждает, что она тоже принимала участие в избиении. «Особых чувств мужчина не показал. Женщина все время плачет», — сказал прокурор. «Есть обстоятельства, которые позволяют судить, что женщина была запугана. Мы должны это проверить», — добавил Гатавяцкас.

После случившегося премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что нужно срочно принять законодательные поправки о защите прав детей. Он сказал, что в трагедии можно усмотреть бездействие ответственных служб или ненадлежащее выполнение обязанностей. «Поэтому я прошу генерального прокурора дать оценку этой ситуации через призму Уголовного кодекса. Может, хотя бы досудебное расследование и реальная угроза ответственности за ненадлежащее или халатное исполнение обязанностей разбудит госслужащих, которые выполняют свою работу не так, как следовало бы? Тем самым мы получили бы и правовую оценку относительно деятельности или бездействия ведомств», — отметил премьер. В феврале будет созвана внеочередная сессия парламента для принятия «Закона об основах защиты прав ребенка». Первый вице-спикер Сейма Рима Башкене сказала, что, хотя депутаты уже выступили с инициативой сбора подписей за проведение внеочередной сессии, это было бы проще сделать решением руководства парламента. По ее словам, во время сессии, помимо проекта вышеупомянутого закона, будет рассмотрен целый пакет предложений, подготовленный министерством социальной защиты и труда.