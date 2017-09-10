Литва призвала Россию отменить учения «Запад-2017»
Министерство иностранных дел Литвы призвало Россию отменить запланированные крупные военные учения «Запад-2017» на восточном фланге НАТО.
Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, пишет DW.com.
«Мы обеспокоены тем, что Москва перебросила в Беларусь и к границам Балтии 4 тысячи систем, способных нести ядерное оружие, и не менее 30 тысяч солдат. Это опасное бряцание оружием должно прекратиться», — заявил он в интервью медиа-группе Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Линкявичюс назвал неправдоподобными российские данные о том, что в учениях примут участие лишь 12 тысяч военнослужащих.
«Мы должны быть бдительными и подготовленными», — подчеркнул он.
По словам главы литовской дипломатии, Россия в последнее время еженедельно совершала в среднем по 10 тайных полетов над территорией стран НАТО в Балтии.
Глава дипломатического ведомства также отметил, что, в отличие от учений «Запад-2013», Россия, в рамках нынешних учений, впервые перебрасывает войска в Беларусь.
«Мы опасаемся, что российское военное присутствие в Беларуси станет постоянным», — отметил он. В этой связи Линкявичус напомнил о том, что аннексия Крыма в 2014 году тоже начиналась с военных учений.
Союзники НАТО полагают, что Москва сознательно занизила данные о количестве участников учений «Запад-2017», чтобы не приглашать иностранных наблюдателей.
Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен на днях заявила, что в маневрах «Запад-2017», по всей видимости, примут участие около 100 тысяч военнослужащих.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504994186