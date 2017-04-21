Лишь широкая коалиция с участием России позволит победить терроризм, — французский политик

Для борьбы с терроризмом необходима широкая международная коалиция с участием не только стран Запада, но России, Ирана и других стран, считает кандидат на должность президента Франции от партии «Республиканцы», экс-премьер Франсуа Фийон.

«Необходима международная коалиция для уничтожения всех тоталитарных движений, которые стоят у истоков насилия. Конечно, „ИГИЛ, но также и других запрещенных в России группировок: „Боко харам” в Африке, „Талибан” в Афганистане», — сказал Фийон в эфире телеканала France 2 после сообщений о нападении на сотрудников полиции в Париже, ответственность за которое взяло на себя ИГИЛ*.

«Нет, коалиции не существует. С одной стороны Запад, с другой — Россия», — сказал Фийон, отметив, что стороны заняты решением вопросов влияния на территориях, тогда как исламистские движения только поднимаются.

По словам Фийона, необходимо принять как факт то, что для уничтожения террористов необходимо сотрудничать с Россией, Ираном и другими странами, которые могут этому помочь.

На Елисейских полях в Париже в четверг вечером произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры. Террористическая группировка «ИГИЛ» взяла на себя ответственность за стрельбу.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.