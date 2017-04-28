Лимонов: Франция возмущена своими выборами

Эдуард Лимонов — о странных выборах президента Франции.

Французы восстают против результатов голосования 23 апреля. Им представляется, что их намеренно подталкивают к выборам Макрона в президенты, столкнув его с Марин Ле Пен.

В интернете собирают подписи под петицией следующего содержания (для вашего удобства я укоротил текст): «Мы, народ Франции, требуем создания комиссии по расследованию, поскольку у нас есть подозрения в манипуляции и коррупции в организациях, обязанных следить за честностью и справедливостью выборов».

Начнём разбираться в конфликте между недовольными и довольными.

Зарегистрированы были 44 834 000 избирателей.

Ко второму туру были выбраны Эммануэль Макрон, получивший 23,75% голосов избирателей, и Марин Ле Пен — у неё 21,53% голосов.

За Макрона, если обойтись без процентов, отдали свои голоса 8 326 794 избирателя.

Отнимите сами от почти 45 миллионов восемь с небольшим миллионов и получите убедительное большинство французов, которые, проголосовав за других кандидатов, выразили своё нежелание видеть во главе Франции Эммануэля Макрона.

Это 36 с половиной миллионов человек. А впечатляет ведь! Разве нет? Впечатляет.

Во втором туре — он состоится 7 мая — уже все избиратели (а не только избиратели Макрона) приглашены биться за Макрона, чтобы не допустить в Елисейский дворец Марин Ле Пен. В полном несоответствии с принципами демократии.

За исключением Меланшона, кандидаты, потерпевшие поражение в первом туре, в большинстве своём уже призвали к поддержке Макрона. Теперь для тех, кто следит за французскими выборами, но не вдаётся в детали, несколько важных моментов.

Макрон поддержан центральными городами.

Марин Ле Пен поддержана пригородами больших городов и сельской местностью (мелкие городки и населённые пункты).

Кандидат Макрон выступает за тесный альянс с самой могущественной державой планеты — с США. На его стороне весь правящий класс Франции, её интеллигенция и чиновники — её истеблишмент, её «элиты».

А элиты — это важно — держат в руках «медиас» — ВСЕ СМИ в их ансамбле, включая институты зондажа (измерения общественного мнения).

Кандидат Ле Пен выступает за национальную независимость Франции, за выход из Европейского союза, за восстановление французской валюты — франка, за то, чтобы границами Франции опять стали традиционные французские границы, а не границы шенгенской зоны, за более строгие меры в отношении нелегальных мигрантов.

С Макроном, ясно, нельзя будет выйти из ЕС. Милитаризация ЕС будет продолжаться под барабанный бой. Французы будут вынуждены более чем когда-либо участвовать в незаконных и криминальных войнах США повсюду в мире.

Обращаю ваше внимание на то, что общность фронта истеблишмента против Марин Ле Пен достигается нехитрым, но действенным обманом: партия «Национальный фронт» портретируется для общественности как крайне правая, чуть ли не нацистская, хотя на сегодняшний день это популярная народная партия. Две трети голосовавших за Марин Ле Пен — правый пролетариат, одна треть — левые.

Вот, кстати, почему левый Меланшон не призвал своих избирателей голосовать за Макрона. Он не может этого сделать — Макрон для него чужее, чем Марин Ле Пен, его левый электорат не простит ему призыва голосовать за проамериканского Макрона.

Читайте также: Британские СМИ назвали нацистскую акцию украинских ультрас «расизмом в России» (ФОТО)

Президентом, вероятно, станет Макрон — человек, вышедший из банка Ротшильда. Избранный меньшинством (запомнили количество его избирателей в первом туре? — это 8 326 794 голоса), как он станет править? Страна будет неуправляема.

Эдуард Лимонов