Ликвидацию «неграждан» Латвия начнет с детей

Президент Латвии Раймонд Вейонис предлагает предоставлять гражданство всем новорождённым детям неграждан. По мнению экспертов, эта мера вынужденная: руководство страны пытается решить вопрос сокращения населения. С каждым годом всё больше жителей прибалтийского государства уезжают в Европу, Россию и Белоруссию.

Зачем латвийский лидер выступил с данной инициативой и нужна ли она самим негражданам — в материале RT.

Президент Латвии Раймонд Вейонис предлагает предоставлять всем детям русскоязычных неграждан латвийское гражданство сразу после рождения. Исключение составят только те случаи, когда родители ребёнка выберут для него гражданство другого государства. 7 сентября в Рижском замке под руководством латвийского лидера состоялась дискуссия, посвящённая реализации этой инициативы.

«Мы должны быть уверены в своём государстве, в том, что наша система образования готова и способна внести свой вклад в воспитание каждого ребёнка порядочным гражданином Латвии. Пусть нам хватит воли и возможностей сделать это», — заявил Вейонис.

Такой же точки зрения придерживается омбудсмен Латвии Юрис Янсонс.

В ходе дискуссии он напомнил, что изначально понятие «негражданин» вводилось в качестве временной меры. Но в результате сохранилось на десятилетия — сегодня многие неграждане чувствуют себя дискриминируемой частью общества.

Напомним, согласно действующим правилам ребёнок неграждан или лиц без гражданства приобретает статус гражданина Латвии по заявлению родителей (либо опекуна). Сделать это можно одновременно с регистрацией факта рождения в загсе. По достижении 15 лет заявление должен писать сам соискатель. В этом случае он обязан представить удостоверение личности, а также документ, подтверждающий знание латышского языка.

«Предоставление статуса неграждан новорождённым — это наследие бывшего СССР, которое не следует сохранять спустя более четверти века после восстановления независимости, — отметил ранее президент Латвии. — Мы должны делать всё, чтобы сплотить наших людей, и в следующее столетие развития государства смотреть не назад, а вперёд».

Президент Латвийской Республики Раймонд Вейонис AFP © ILMARS ZNOTINS

Встречаясь в июне 2017 года с комиссаром Совета Европы по правам человека Нилом Муйжниексом, Вейонис подчеркнул, что сегодня Латвия дорожит каждым ребёнком. По мнению главы Латвийской Республики, предоставление гражданства всем новорождённым детям неграждан отвечает интересам и государства, и самих детей. Вейонис также заявил, что намерен выступить на осенней сессии сейма с соответствующей законодательной инициативой.

Заслужить гражданство

Дискуссия на эту тему продолжается в Латвии уже год: впервые о необходимости уравнять в правах детей русских и латышей заговорили осенью 2016-го. Тогда глава латвийского государства заявил, что его канцелярия попытается найти решение, которое позволит изменить правила предоставления гражданства новорождённым без внесения поправок в закон.

Следует отметить, что инициатива встретила серьёзное сопротивление со стороны националистически настроенных чиновников и общественных деятелей.

Например, министр культуры Латвии Даце Мелбарде считает, что дети неграждан должны сначала доказать государству свои знания латышской истории, владение языком — и только по итогам такой проверки могут претендовать на гражданство, которое «нужно ещё заслужить».

«Это является вопросом чести для тех, кто хочет стать гражданином», — подчеркнула министр в эфире телеканала LNT.

Схожей точки зрения придерживается и руководитель управления натурализации при Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) Игорь Горбунов. По мнению чиновника, принцип проверки на знание латышского языка следует сохранить в любом случае.

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Ещё более жёсткую позицию занимает известная в Латвии журналистка Элита Вейдемане. Предоставление гражданства детям «нелояльных» латвийскому государству жителей может угрожать национальной безопасности, пишет она в статье для «Независимой утренней газеты». Как полагает журналистка, сначала необходимо перевести все школы на обучение на латышском языке, а также ввести возможность лишать гражданства за «нелояльность» по отношению к действующему режиму.

«Надо перестать кланяться с угодничеством чужим интересам и всяческим комиссарам по правам человека, приезжающим в Латвию для того, чтобы указать, что нам следовало бы делать с детьми неграждан», — написала Вейдемане.

Косметическая мера

Вместе с тем критики реформы забывают, что проверка языковых знаний не проводится и по действующим в стране правилам, если ребёнок получает латвийское гражданство в возрасте до 15 лет.

Таким образом, сегодня дети неграждан остаются без латвийского паспорта по воле родителей. Эксперты считают, что многие русские осознанно не принимают гражданство Латвии.

«Мотивация оставаться негражданами очень разная, — отметил в интервью RT руководитель исследовательских программ фонда „Историческая память“ Владимир Симиндей. — Некоторые пока не определились с тем, паспорт какого государства хотели бы получить: кто-то хочет уехать на Запад, кто-то — в Россию или Белоруссию. Немало и тех, кто просто обижен на латвийское государство и не хочет иметь с ним никаких дел после четвертьвекового ущемления прав. Конечно, русские неграждане одобрительно отнесутся к инициативе президента, но, по сути, все понимают, что это лишь косметическая мера».

Кроме того, для натурализации в зрелом возрасте необходимо сдать достаточно сложный языковой экзамен. По статистике латвийского управления натурализации, около половины русскоязычных неграждан полагают, что не смогут сдать государственный экзамен на знание латышского языка.

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Кривая натурализации

В 1991 году Верховный совет Латвийской Республики постановил признать гражданами республики примерно 2/3 жителей страны. Без гражданства и, соответственно, целого ряда политических и социальных прав остались около 700 тыс. этнических русских или русскоговорящих людей, которые проживали на тот момент в Латвии. Они получили паспорта неграждан.

На протяжении последующих десятилетий численность неграждан сокращалась — часть натурализовалась, а многие просто уехали из страны. Сегодня в Латвии проживает свыше 240 тыс. людей без гражданства.

Пик подачи заявлений на предоставление гражданства (21 297) пришёлся на 2004 год, когда Латвия вступала в ЕС. Всего же за период действия программы по натурализации паспорта республики получили более 144 тыс. жителей страны.

Однако со временем поток лиц, подающих заявления на получение гражданства, заметно сократился. Например, в 2014 году за гражданством обратились немногим более 1 тыс. человек, а в 2016-м — 987.

У людей снизилась мотивация натурализоваться после того, как в 2007 году Евросоюз отменил визы для латвийских неграждан. В 2008 году эта категория жителей Латвии получила право на безвизовый въезд в Россию.

Паспорт, да не тот

Многие неграждане Латвии делают выбор в пользу гражданства других государств — европейских стран, России или Белоруссии.

Тем более что в 2014 году в РФ был принят закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для соотечественников, которые проживают в бывших советских республиках.

Согласно статистике латвийского Управления по делам гражданства и миграции, ежегодно около 3 тыс. жителей страны отказываются от статуса гражданина или негражданина Латвии ради российских паспортов.

На фоне плачевных демографических прогнозов такой отток граждан не может не беспокоить латвийские власти.

По оценкам экспертов Еврокомиссии, в предстоящие десятилетия Литва и Латвия сохранят за собой лидерство по вымиранию и эмиграции населения в ЕС. В Латвии число жителей может сократиться на 30% и составить к 2060 году около 1,4 млн человек.

«Сегодня многие получают латвийское гражданство, чтобы уехать учиться и работать в другие страны, так как в Латвии высокий уровень безработицы, — пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Виктор Воронов. — В Латвии в 1991 году проживали 2 млн 700 тыс. человек, а сейчас — меньше 2 млн. В стране очень тяжёлая демографическая ситуация, поэтому не исключено, что стремление натурализовать детей неграждан связано и с демографическими проблемами. Но это не изменит ситуацию с правами русских в Латвии».

© lrvk.gov.lv

В 2015 году президент Раймонд Вейонис призвал неграждан получить латвийское гражданство в упрощённом порядке: до 1 октября 2015 года все жители, обучавшиеся в латышских школах и вузах, могли не сдавать языковой экзамен для получения паспорта.

«Латвия — это в первую очередь люди», — заявил президент.

По мнению Владимира Симиндея, власти Латвии таким образом просто пытаются прекратить естественное воспроизводство неграждан.

«Сам институт неграждан не соотносится с нормами международного права, но, чтобы решить вопрос полностью, ни у кого нет политической воли. Для этого следовало бы предоставить гражданство всем, признав более чем четвертьвековую несправедливость. На это власти Латвии не пойдут. Поэтому принято решение свернуть институт неграждан постепенно», — подвёл итог эксперт.

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Надежда Алексеева