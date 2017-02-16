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Ликвидация Украины гарантирована — программа «Правда» (ВИДЕО)

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Ликвидация Украины гарантирована — программа «Правда» (ВИДЕО) | Русская весна

Смотрите в новом выпуске программы «Правда» с Григорием Кваснюком:

— Геращенко сдаёт Турчинова как стеклотару, или 10 секунд правды в кулуарах верховной Рады;

— «Шеф, всё пропало!» — о симпатиях внутри Украины;

— «Военнослужащие северного флота России «повально сочувствуют Украине»;

— Если бандиты бесчинствуют, а власть не вмешивается, то она либо не власть, либо в доле!

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487181325

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