Ликвидация Украины гарантирована — программа «Правда» (ВИДЕО)

Смотрите в новом выпуске программы «Правда» с Григорием Кваснюком:

— Геращенко сдаёт Турчинова как стеклотару, или 10 секунд правды в кулуарах верховной Рады;

— «Шеф, всё пропало!» — о симпатиях внутри Украины;

— «Военнослужащие северного флота России «повально сочувствуют Украине»;

— Если бандиты бесчинствуют, а власть не вмешивается, то она либо не власть, либо в доле!

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