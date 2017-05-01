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Ликвидация украинцев: Порошенко лишил гражданства 18,5 тысяч человек

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Ликвидация украинцев: Порошенко лишил гражданства 18,5 тысяч человек | Русская весна

Президент Петр Порошенко прекратил гражданство Украины 18 676 лиц. 

Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос Українських Новин.

«С 7 июня (вступление Порошенко в должность президента — ред.) по настоящее время решениями президента П.А. Порошенко было прекращено гражданство Украины 18 676 лиц», — сказано в нем. 

В 2014 году решениями Порошенко было прекращено гражданство 4 640 лиц, в 2015 — 5 818, в 2016 — 7 347, в текущем году — 871. 

В частности, гражданство Украины 15 603 лиц было прекращено вследствие выхода из украинского гражданства, 2 901 — по предусмотренным международными договорами Украины основаниям, 172 — вследствие потери украинского гражданства.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493567667

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