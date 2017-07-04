Лидеров России и США ждут «четыре большие корзины», — Guardian

Хотя команда Трампа и утверждает, что его встреча с Владимиром Путиным будет свободной и лидеры смогут обсудить любые темы, какие захотят, у российской стороны есть чёткая повестка дня для этих переговоров, пишет Guardian.

Так, по словам издания, российские дипломаты выделили «четыре большие корзины» для обсуждения, и в их числе региональные конфликты в Сирии и на Украине, установление военных каналов коммуникации и экономические отношения.

На этой неделе Гамбург станет местом проведения «одной из наиболее странных встреч в современной истории» — между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет Guardian.

За этими переговорами на полях саммита «Большой двадцатки» будет следить весь мир, а слова и жесты Трампа будут немедленно анализировать, чтобы понять, оказывает ли Путин на него влияние, отмечает автор статьи.

Как человек, для которого характерен взрывной характер и переход на личности, Трамп всегда относился к Путину довольно деликатно, и его симпатия к российскому президенту никогда не ставилась под вопрос. Путин же, как уточняет журналист, в своих оценках был более осторожен и использовал, например, слово «колоритный», которое в Вашингтоне истолковали как комплимент, хотя в русском языке у него есть и негативная коннотация.

Можно не сомневаться, что в Кремле заранее и хорошо подготовились к этой встрече, составив как досье на самого Трампа, так и проанализировав цели, которые Москва хочет достичь, считает американский политолог Хизер Конли.

При этом Путин беспрепятственно контролирует внешнюю и национальную политику безопасности, тогда как Трампа ограничивает собственный конгресс. Ему не позволили ни облегчить антироссийские санкции перед этой встречей, ни получить «конечные цели», которые можно было бы использовать во время переговоров.

Учитывая все эти обстоятельства, советник Трампа по национальной безопасности заявил журналистам, что встреча будет расплывчатой и импровизированной, что президенты смогут обсудить любую тему, которую захотят. Однако у Кремля, в свою очередь, повестка дня есть, отмечает автор статьи.

Хоть там и говорили, что Путин постарается встроить эту встречу в свой напряжённый график, эти переговоры там воспринимают как крайне важные для восстановления двусторонних отношений.

Так, специалистов по внешней политике ещё в марте приглашали в МИД, чтобы устроить мозговой штурм по поводу того, что Москва может предлагать и чего требовать.

Так, дипломаты говорят о «четырёх больших корзинах», которые включают в себя региональные проблемы на Украине и в Сирии, установление военных каналов коммуникации и экономические отношения.

Кроме того, им предстоит наметить контуры международного миропорядка, при котором США и Россия могли бы мирно сосуществать. Сергей Лавров обозначил, в чём может заключаться этот новый миропорядок: на смену Западу, который пытается навязать псевдолиберальные ценности, должен прийти баланс интересов крупнейших держав.

По его словам, НАТО не может дать достойный ответ растущей угрозе терроризма, и вместо альянса работать над этим должны совместно США и Россия.

При этом Россия требует незамедлительного возвращения ей дипломатической недвижимости, которая была конфискована в декабре ещё при администрации Обамы. Правительство Трампа думало над тем, как это осуществить — возможно, лишив имущество дипломатической неприкосновенности, — но на данный момент этот вопрос осложнён расследованием по поводу российского вмешательства, которое как раз проходит в Вашингтоне.

Кроме того, в США в целом многие выступают против послабления антироссийских санкций, что означало бы, что Соединённые Штаты признают присоединение Крыма. Поэтому любой односторонний шаг Трампа в Гамбурге, вероятно, вызовет недовольство в Вашингтоне, предрекает автор статьи.

Никто не сомневается, что Путин приказал своей разведке помочь Трампу на выборах, пишет издание.

«Встречаясь в Гамбурге лицом к лицу с американским президентом, скованным ограничениями, российский лидер попытается спасти хоть что-то из этих инвестиций», — делает вывод журналист Guardian.

Читайте также: Путин, Макрон и Меркель обсудят Украину без Порошенко