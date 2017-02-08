Либерж Кпадону сменила алкогольную зависимость на компьютерную

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону не на шутку тревожит друзей и близких своим поведением. Вот уже несколько недель она не покидает без крайней необходимости стены своего дома и не отвечает на телефонные звонки. Не так давно девушка пыталась избавиться от алкогольной зависимости, обратившись в специализированную столичную клинику. Чтобы отвлечься от мыслей о спиртном, она решила все свободное время посвятить компьютерным играм. И, так как свободного времени у нее много, Либерж все дни напролет стала проводить в виртуальной реальности, в чем сама и признается:

Просто раньше на это не было времени, а теперь пить бросила, любящего мужчины у меня нет, вот я и взялась за старое. Понимаю, что стоит заканчивать, уже поправилась на 8 килограммов… Пора брать себя в руки

Но, судя по всему, взять себя в руки ей пока не удается. Либерж несколько раз пропустила визит к врачу для контрольной сдачи анализов и не явилась в студию для записи нового клипа.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/liberzh-kpadonu-smenila-alkogolnuyu-zavisimost-na-kompyuternuyu.html