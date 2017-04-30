Либералы сожрут всё

Как бы мало в этой жизни не имел человек – похищение этого имущества всё равно может обогатить другого человека. Допустим, у вас есть комната 5 квадратных метров – размером с лифт. Там не то, что жить, там спать-то толком не ляжешь… И тому, кто там живёт, кто не имеет ничего больше такого закутка – не позавидуешь. Казалось бы, что с такого нищего взять? Именно на это упирали либералы, когда один из них произнёс насчёт даже ими самими признаваемой несправедливой приватизации вошедшую в учебники фразу:

«У вас ничего не украли. У вас ничего не было» (ряд источников приписывают еёХодорковскому, другие – Чубайсу, а есть и такие, что приписывают Авену. Эта размытость авторства – лучше всего показывает универсальность афоризма длялиберальной среды).

На самом деле – это системное, метафизическое ВРАНЬЁ. Подчёркиваю – ВРАНЬЁ, используемое под видом острословия с корыстными целями.

Пока человек жив – самим фактом своего выживания он доказывает, что у него есть что украсть. У человека, имеющего ватник, можно украсть ватник. У человека, кушающего котлету – можно украсть котлету. «Ничего нет» только у мертвецов – включая свежих жертв экономического геноцида, которым стало нечем выживать.

Итак, у вас есть только комната в 5 кв.м. Незавидная участь – но это не значит, что и онане может быть украдена и сбыта с выгодой каким-нибудь миллиардером. Как говорил Раскольников в чёрном анекдоте моего школьного детства – «по двадцать копеек с убитой бабушки… Пять старушек – почитай, что рубль»…

Конечно, будучи украдены и проданы, ваши 5 квадратных метров и тем более ваш ватник, ваша котлетка – не слишком обогатят миллиардера. Однако и поговорку «копеечка рубль бережёт» — тоже никто не отменял.

Факт в том, что ваши личные средства к выживанию, даже самые мизерные и нищенские – могут быть украдены, монетизированы и проданы.

И до тех пор, пока у человека остаются хотя бы минимальные средства к существованию, они продолжают чего-то, да стоить в денежном выражении. Следовательно, они являются упущенной прибылью миллиардера. Деньгами, которые миллиардер не положил в свой карман. Только с мёртвого богатый ничего уже не сможет содрать…

Ярко иллюстрирует это схема вымирания Украины с 1991 года.

Основной смысл процессов в странах, захваченных уголовниками и криминальной мафией – заключается в расхищении средств существования людей. Расхищение идёт с разной скоростью в разных местах.

Из разных семейных бюджетов воруют тоже по-разному: из одного кошелька сразу всё, из другого – половину, а из третьего – вообще, может быть, ПОКА ничего не возьмут…

***

С чем это сравнить? Ну, чтобы всем было понятно – стоит перед вами стол, а на столе ваш хлеб насущный, то, что вы собираетесь кушать и то, без чего вам не выжить. Входит страшный уголовник с ножом за поясом, и забирает у вас салат из капусты. И вы говорите себе: не буду с ним ссорится, драться, уж больно он страшный на вид, проживу я и без салата…

Но вот он снова заходит, с тем же ножом, и забирает свекольный салат. Потом – второе, потом суп… И когда он, забрав с вашего стола всё, забирает последний ломоть хлеба – вы понимаете, что драться с ним придётся. Да, он страшный. Да, у него нож. Да, в драке вы можете погибнуть… Ну, а что же делать?! Ведь и без хлеба вы тоже погибнете, причём с гарантией, ибо не выживал никто на свете без пищи… В драке, может быть, и удастся выжить. Но без пищи – точно нет…

Вот этот, описанный мною трюк, с нами проделывают с 1991 года либералы. Зашли, забрали – сперва салат, потом котлету, потом гарнир, потом суп, потом хлеб – а мы всё стояли и думали миром поладить: может, хоть что-то они нам на пропитание оставят?

Но как может волк, повадившийся лазить в овчарню, бросить это дело – пока не перетаскает всех овец до последней? Как может жулик приватизации успокоится и уехать на свой любимый Запад – пока где-то у нас осталось хоть что-нибудь, имеющее продажную ценность?! Получается, что расстаться с жульём приватизации (либералами) мы не можем, пока не случится одно из двух:

1. Либо мы им окажем сопротивление.

2. Либо они нас выжрут до донышка, до сухой оболочки – потому что вампир не отступит сам, пока в жертве остаётся хотя бы капелька крови…

Экономическая политика Украины – конечно, не только Украины, всех пост-советских государств, но Украины особенно – заключается в углубляющемся экономическом геноциде собственного населения. Все эти «реформы МВФ» и «углубление демократии» — лишь вырывание с кровью и мясом у «ненужных» мировой мафии народов средств к существованию.

Какие-то народы мировая мафия стремится убить сознательно (например, православные народы – русских, румын, болгар, греков, сербов). Другие она и не стремится убивать – просто она их кормить не хочет. Она рассчитала, что даже на самое скромное выживание этих «лишних людей» уходят ресурсы, которые, как она полагает – «незачем расточать». Поэтому и были придуманы реформы МВФ, которые, если довести их до конца – становятся экономической формой программы «всех убить, всё отнять».

А зачем всех убивать? Понятно, что русских – из ненависти, из русофобии. А румын или поляков зачем? Если у них не всё отнять – то это будет упущенная прибыль. А если отнять всё – то они помрут. И не то, что мировая мафия этого сильно хочет – просто у неё это получается в качестве побочного эффекта.

Если Кучма украл из кастрюли борща в среднестатистической семье Украины мозговую кость – то он не украл сам борщ. А когда пришёл Порошенко и армия «советников-либералов» — то воруется уже и постный борщ, и кастрюля, в которой он варился, и кухня, в которой стояла кастрюля, и жильё, в котором находилась кухня, и гроб, в котором покорный грабителям обыватель собирался хорониться после лишения средств к существованию…

Если мы поняли суть процесса, то что же удивляться, если Институт социологии НАН Украины приводит такие данные: с 2014 года каждый пятый украинец (19%) не имеет уже денег на покупку необходимой одежды, у каждого четвертого (26,6%) нет возможности покупать необходимые продукты питания. Еще 42,4% пожаловались, что у них нет денег на досуг, 47,9% — на отсутствие медпомощи, 55,3% живут без отпусков.

В 2016 году положение, естественно, усугубилось, да и не могло быть иначе – Когда средства к существованию отнимают, монетизируют и выводят в зарубежные банки: около 20% украинцев голодают (результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии — КМИС). У больше чем у половины уже нечем срам прикрыть: кое-как питаясь, они не могут покупать одежду. Новое поветрие подают как сенсацию: украинские родители в массовом порядке сдают детей в интернаты — в семьях стало нечем кормить детей. Но на самом деле процесс идёт давно: в 2011 году в Харьковской области сдали детей в 6 раз больше, чем в 2010. Потом величина снова и снова увеличивалась, и достигла с 2017 году повального поветрия…

Это непрерывный процесс истощения кормовой базы местного населения ориентированными на западные банки компрадорами. У кого-то всякая база существования уже истощилась, он уже умер (население Украины с 1991 года сократилось более чем на треть, учитывая вымерших и по свету гастарбайтерами разбежавшихся). А кто-то ещё нет, его только завтра смерть ждёт… А кто-то даже, как клоп, чужой кровушки напился, лучше жить стал…

Конечно, на самом деле положение ещё хуже, но мы умышленно используем украинские источники информации, чтобы не вызывать ненужных споров. Приведённые факты Украинасама о себе озвучивает!

По этой причине война на Донбассе была неизбежной и остаётся неизбежной – притом, что большая часть людей весьма миролюбива, и ради отсутствия войны готовы пойти на большие жертвы.

Можно во имя примирения согласиться отказаться от ЧЕГО-ТО, в нашем примере – салатиков или котлетки. Но нельзя же отказаться ради мира ОТ ВСЕГО – включая и пустой гарнир и хлеб!

Между тем и воры не намерены отступать со своими «приватизациями» и «бюджетами жёсткой экономии»: когда предметы роскоши у населения уже расхищены – не остаётся ничего другого, кроме как расхищать у населения предметы первой необходимости.

То есть вначале у человека отбирают квартиру, оставляя одну комнату ( Рассказывал один близкий знакомый, имевший квартиру в Киеве. Квартиру он продал ещё в 2005 году, и недорого по российским меркам. Покупателями выступили… три семьи! Они продали отдельные квартиры и съехались в коммуналку, потому что платить коммунальные платежи за отдельные квартиры уже тогда им семейные бюджеты не позволяли. Что с ними стало теперь – страшно вообразить!), а потом и комнату тоже отбирают. Ведь и комната, и даже чуланчик, чёрт возьми, чего-нибудь да стоят, продаются – следовательно, могут быть монетизированы и вывезены, как часть вывозимого капитала…

Борьба с либерализмом – и не только на Украине, но, конечно, и в России, и в Армении – это борьба с постоянно расширяющимися хищениями средств к существованию.

Если такой борьбы не вести – то с той или иной скоростью, сразу или постепенно но будет расхищено ВСЁ. Со столов средней семьи исчезнут не только икра и сахар, но и самый заурядный чёрный хлеб…

Надеяться на то, что воров остановит совесть – наивно. Их ведь много, воров-то. Одного совесть даже и остановит, не отнимет ломтя у сироты – так другой этим воспользуется, и уже себе отнимет…

Жители Донецка и Луганска очень долго и очень многое терпели со словами «лишь бы не было войны». Они перетерпели чёрное лихолетье первого майдана и ющенковщины. Но второй раз её возвращения терпеть не стали: поняли, что уже не переживут в чисто экономическом, биологическом смысле! В определённый момент естественное для всякого человека отвращение к войне перевешивается трезвым осознанием: мне терять уже нечего, меня волокут на бойню, меня убивают.

И горе тем странам, в которых власть не поймёт, что воров с их «программами МВФ» нужно останавливать административными методами. Иначе «свободный рынок» поставит простых и миролюбивых людей перед страшным выбором: смерть от невыносимых условий жизни – или гражданская война…

Вазген Авагян