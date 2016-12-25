Либеральный журналист Бабченко о крушении Ту-154: у меня нет ни сочувствия, ни жалости

Завтрашний день в России объявлен днём траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ту-154, летевшего в Сирию.

В понедельник по всей стране приспустят государственные флаги, а телеканалы не будут транслировать развлекательные передачи.

Между тем известный либеральный журналист Аркадий Бабченко, которого бывшие сослуживцы по контрактной службе в Чечне называют «стукачом Бабеттой», заявил, что не испытывает жалости к погибшим при крушении Ту-154 в Чёрном море. На своей странице в соцсети Facebook он написал, что ему просто-напросто «плевать».

«У меня нет ни сочувствия, ни жалости. Я не выражаю соболезнования родным и близким. Как не выражал никто из них. Продолжая петь и плясать в поддержку власти или всё так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти. Чувство у меня только одно — плевать. Хотя, впрочем, ни злорадства, ни радости нет тоже», — пишет Бабченко в своем «фейсбуке».

Свою позицию либеральный журналист объяснил тем, что погибшие музыканты были штатными сотрудниками Министерства обороны России — ведомства, которое, по мнению Бабченко, якобы организовало на Донбассе «Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших».

Погибших журналистов Бабченко именует «сотрудниками агентств массовой пропаганды», которые занимались «вербовкой» людей на войну на Донбассе и Сирии.

Издевательское сообщение о крушении лайнера ранее написала в своем Facebook другая либералка – Божена Рынска. Она открыто обрадовалась гибели журналистов НТВ, назвав из «НТВошками». Спустя какое-то время по неизвестной причине запись Рынской исчезла с её страницы в соцсети.

Ту-154, вылетевший из Сочи в Сирию, разбился утром в акватории Чёрного моря. На его борту находилось 92 человека. Это артисты хора имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (более известная как доктор Лиза) и военкоры 1-го канала, НТВ и «Звезды». Они летели на авиабазу Хмеймим в Латакии, чтобы поздравить российских военных с Новым годом. По предварительным данным, никто из них не выжил.

Президент страны Владимир Путин объявил 26 декабря днём траура по погибшим в крушении Ту-154 в Чёрном море. В это день по всей стране приспустят государственные флаги, а телеканалы снимут с эфира развлекательные передачи.