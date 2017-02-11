Либеральная экономика: безвиз, безгаз, безсвет, безум…

В преследующем человечество кошмаре либерально-рыночных реформ есть удручающая повторяемость. Кажется, именно здесь выпукло проявляется пессимизм крылатой фразы: «история учит только тому, что ничему не учит». Ну, в самом деле: обычно если какое-то средство доказало свою негодность – то его перестают употреблять. Раньше, например, врачи пытались «лечить» парами ртути. Потом доказали всю вредность такого «лечения» – и пары ртути перестали употреблять в медицине.

С либерально-рыночными реформами по рецептам МВФ не так. Опыты поставлены. Поставлены много раз. Не на собаках – на людях. Поставлены во всех частях света, чтобы исключить примесь национально-расовых помех ментальности.

Опыты не просто доказали изначально понятную умным людям бредовость либерально-рыночных реформ, но и доказали её с колоссальной массой человеческих жертв.

Человечеству уже вполне открыт опыт либерально-рыночных реформ, проводившихся на основании методик МВФ в Югославии, Мексике, в Болгарии, Греции, в Руанде, во многих других странах Африки и на Филиппинах.

Повсюду – идёт ли речь о неграх первобытной стадии или о культурных европейцах – опыт либерально-рыночных реформ давал эффект взрыва бомбы в комнате…

Иначе как чудовищными нельзя назвать результат либерально-рыночных реформ в России. Да и на самом «Старом Западе» – источнике либерально-рыночной инфекции мозга – попытки применять либерально-рыночные методы в экономике дали результаты более чем плачевные.

Так чем же объяснить тот факт, что многократно поставленный опыт, доказавший принципиальную неверность и порочность рыночных реформ – не привёл человечество к запрету на них?

Почему лечить больных парами ртути или козьими какашками врачам запретили, а лечить экономику ртутным выхлопом рыночной алчности экономистам не запрещают?

Яркий пример либеральных реформ по рецепту МВФ за траншевые подачки представляет сегодня Украина. Она воплощает собой поговорку «все с ярмарки, а я на ярмарку». Хотя мода на рыночную либеральность в мире давно прошла – Украина предпочитает щеголять в старье, к тому же пропитанном ядом.

Чтобы объяснить неугасающую у людей планеты страсть заниматься рыночным реформированием – потребуется уже не экономист, а социопатолог. Экономист никогда не объяснит, почему сто раз подряд провалившаяся технология – снова и снова бездоказательно, но очень эмоционально провозглашается «путём к успеху».

Ведь, казалось бы, тот, кто за 25 лет постсоветской жизни не понял губительность рыночных реформ – просто не имеет разума, следовательно и апелляции к разуму бесполезны…

На самом деле всё, конечно же, не так просто – и зависит от типа людей, которые в силу причин получили в данный момент власть над миром.

— Если у человека духовные, идеальные приоритеты – то жить разумному среди глупых и тёмных мучительно, скучно и невыносимо одиноко. И потому человек духовный стремится сделать так, чтобы разумных существ вокруг него было побольше.

— Но если у человека хищнические приоритеты – тогда всё меняется. Разум превращается в орудие подавления. Чем глупее люди вокруг – тем лучше. Идеальный вариант – сохранить монополию на знание. Чтобы никто кроме тебя ничего не знал, а твои знания воспринимали бы как особый дар, волшебство.

— Следствие: тебе будут поклоняться, как богу. И все материальные блага достанутся в итоге тебе, будут распределяться тобой.

Духовный приоритет разума породил науку и просвещение, всеобщую грамотность, всеобщее образование, всемирные конгрессы по обмену опытом и т.п.

Материальный приоритет разума породил магию и масонерии. Для магов и масонеров (расширенное обозначение масонских и пара-масонских деятелей) важно не всемерное распространение знаний, а всемерное их нераспространение.

Почти все, включая даже и сторонников буржуазной «демократии», замечают за ней совершенно очевидное бытовое безумие. Но мало кто понимает его истоки. Дело в том, что буржуазное общество работает на чьи-то личные, узкокорыстные интересы, но будучи «демократическим» вынуждено всё время врать, что работает на общественные интересы.

Сочетание конкретного действия и упорного вранья о прямо противоположном действии и создаёт тот шизофренический буржуазный быт, в который мы погружены четверть века.

Здесь изо дня в день «из каждого утюга» несутся бурные уверения в том, что воровство и хищничество сильных мира сего – не во вред, а во благо обывателям.

Поскольку этот бред звучит неубедительно – нанимают опытных софистов, хитрых адвокатов, которые выворачивают всё с помощью логических трюков, подмен и доказательных кругов. И в итоге создают в массовом сознании сложнейшие химерические архитектуры, единственная цель которых – скрыть грубый и примитивный хапок очередной «генерал-гориллы» из общественного кармана.

Неудивительно, что в этом причудливом, шизофреническом мире мы видим перевёрнутое, искажённое отражение реальных процессов, совершенно неадекватное реальности. Сегодня весь Запад (не одна Украина!) – называют сепаратистами противников сепаратизма, сторонников единства расчленённой страны. Террористами называют не организаторов теракта и даже не его исполнителей – а его жертв. Отрицание многократных всенародных референдумов-голосований называют «демократией». Не проведение выборов, а их запрещение – называют «демократией»!

Странно ли, что такое жонглирование смыслами создаёт вместо реального мира «как бы мир». Ведь любимая приставка постмодернистов – «как бы»: «как бы страна», «как бы сделали» и т.п.

Если мы отсеем безумие и слабоумие из современной информационной среды, то останется очевидный конфликт: между чувством долга перед обществом и личным шансом для себя.

Противники рыночных реформ сражаются за общественные интересы, за систему коллективной безопасности, как международную, так и межличностную. Сторонники рыночных реформ не строят никаких иллюзий насчет их общественной пользы. Потому они не принимают аргументов разума, исходящих от лица общественных интересов.

Сторонники рыночных реформ преследуют личный шанс. При этом им абсолютно безразлично – что будет с обществом в целом, потому что они не берут в голову интересы и потребности всех и каждого. Но они не могут открыто заявить, что плевать хотели на всех кроме себя. Тогда им общество не будет доверять бразды и даже попытается от них избавиться. Отсюда и возникает шизофрения «демагога днём, людоеда ночью», в которой нас заставили в итоге жить…

И сторонники, и противники рыночных реформ в одном вопросе пришли к консенсусу. Они совершенно одинаково отрицательно отвечают на вопрос о возможности сосуществования рыночных реформ и разума, рационального мышления.

Разум и рынок несовместимы. И потому кто-то один должен уйти: или разум победит рыночные стихии, или рыночные стихии уничтожат разум.

Признав это, сторонники и противники рыночных реформ по разному решают вопрос о существовании Разума. Противники рынка настаивают на его торжестве, а сторонники рынка – на его ликвидации. Можно привести тысячи примеров крайних форм деградации ума, образования, науки, личного и коллективного сознания при расширении и углублении рыночных отношений.

Но главное – не сыпать из рога изобилия примерами умственной, нравственной, производственной и даже потребительской деградации человека под прессом рыночных реформ, а понять причину этого.

Разум по определению – инструмент познающий и нормирующий. Познание без нормирования невозможно. При попытке ликвидировать нормирование – ликвидируется и познание.

Всякий инженер, всякий конструктор воспримет рыночную бредятину как не собранный – либо разрушенный механизм. Детали не должны действовать сами по себе и взаимодействовать по случайному принципу – скажет любой конструктор. Они должны отвечать общему замыслу конструкции.

В чём её общий замысел? Чтобы как можно больше хлеба выдать «на-гора»? Тогда мы сопряжём усилия множества людей так, чтобы хлеба сыпалось в итоге всё больше и больше… Если нужны танки – то же самое, но только адаптированное под массовый выпуск танков.

Так в чем же проблема? Познавая природу и людей – Разум создаёт не только высокую производительность, но и оптимальные формы межличностных отношений. Логикой и опытом он постигает, что если хищничать и паразитировать, то наступит истощение общества-донора и т.п.

Постепенно формируется разумная система, в которой человеку очень и очень многое запрещено: то, что опасно для окружающих или вредит им и ведёт в итоге к пагубным последствиям.

Можно ли такую систему заменить на разнузданную вседозволенность эгоистичной скотины, не сломав, не разрушив Разума? Очевидно, что нет.

Для того, чтобы человек не понимал, как его обокрали, как его грабят и убивают – он не должен уметь понимать причинно-следственных связей в мире. И потому даже самые абстрактные естественные науки становятся опасны для рыночных реформаторов.

Их главная (хотя и скрытая) мотивация при организации рыночного погрома путем приватизации – это личный шанс круто подняться при полном игнорировании общественных интересов и рисков для общества.

Поэтому в результате рыночных реформ формата МВФ происходят очень многие процессы помимо личного выигрыша какой-то части общества, сумевшей хорошо хапнуть на развале целостной системы жизнеобеспечения.

Мы видим, что по мере деградации принципов разумности, рациональности и перехода к воинствующему иррационализму происходит разложение всех устойчивых человеческих связей: семьи, рода, нации, гражданской общности, неделимых циклов производства, систем безопасности, научно-образовательных структур и т.п.

Подрыв нравственности при установке «пусть все сдохнут – лишь бы мне хапнуть» становится неизбежен. Но это отказ от веками наработанного опыта разумных взаимоотношений между людьми! Отказываться от нравственности – это в очередной раз наступать на те самые грабли, о которые не раз уже разбили лоб предки!

Распад внутренней нравственной культуры человека делает закон формальным и мёртвым. Правоохранительные органы перестают работать – или работают вопреки правопорядку, как мафия.

Без нравственного стержня теряется коллективизм. Его сменяет узколобый, сиюминутный индивидуализм хапуги и циника. Но вместе с тем происходит и распад коллектива.

Коллективизм – психологический настрой, а коллектив – внешняя форма, которую этот настрой принял. Уберите содержание – исчезнет и форма.

А как жить в обществе сложного, многоуровневого разделения труда – если распадаются все коллективы? Если из площадки совместной деятельности превращаются в площадку взаимного унижения и уничтожения?

Коллектив – основная социальная форма цивилизации. Если он теряет смысл и цель, то растворяется. А его возможности утилизируются (ушлыми реализаторами личного шанса) как вторсырьё…

То есть был агрегат. Давал выработки на миллион. Но всем, многим. А стал металлолом. Сдан на переплавку как металлолом. За это дали рубль. Но лично мне. Такой вот алгоритм утилизации достижений цивилизации.

Препятствуя этому, Разум становится врагом рыночных реформ формата МВФ номер один.

Человеческое начало упорядочивало природу и отношения вокруг себя путем огосударствления. У человека есть государство, а у животных нет. Оттого огосударствление есть очеловечивание. А вот частная собственность у животных есть. Они друг дружку за неё даже убивают – когда, например, сражаются за кормовые участки. Частная собственность основана на зоологическом инстинкте.

Либерально-рыночная теория взывает к звериному началу внутри человека.

Она пользуется тем, что зверь в человеке чувствует себя среди запретов коллективного разума как в тюрьме. Она обещает зверю свободу: свободу от культуры и знаний, от обязанностей перед обществом, от заповедей и ограничений.

Она манит зверя свободой зверства и скотства.

Выплеск громадной зоологической энергетики, первобытной, остро ненавидящей всякую обязанность и тяготеющей к произволу – делает либерализм очень сильной (хотя и очень разрушительной) идеологией.

Либерализм – не просто игрища дурачков, как может показаться по итогам его пиршеств на руинах разваленных экономик и государств. Либерализм прекрасно понимает человека, его тёмные инстинкты и подсознательные позывы. Играя на понижение, либерализм имеет колоссальную фору перед всеми другими идеологиями, играющими на повышение: потому что, конечно, падать всегда легче, чем взлетать, а катится под гору легче, чем в гору.

И всякий раз, пока в экономике не наступит полный капут, либерализм своими звериными соблазнами, зоологическими прелестями забирает приз зрительских симпатий…

Высвобождаясь от обязанностей, повинностей, принудительной деятельности – человек, конечно же, освобождается от гнёта.

Либерализм отменяет серые будни и заменяет их вечным праздником, у которого только одна беда: непонятно, кто будет оплачивать банкет, и кого-то постоянно съедают, чтобы не было убыли мясным блюдам…

Если «праздник непослушания» включить, например, у хлеборобов по весне – то плохо им станет только следующей зимой. А летом будет ещё очень весело и здорово: хлеб пока не кончился, а труд уже отменили!

Разумный поймёт динамику. Поэтому он для рыночных реформ непригоден. Нужен майданный скакун.

Для либерализма формата МВФ нужно иррациональное, лишённое связного мышления существо, возбуждаемое зверино-зоологическими мотивациями и доведённое ими до полного эмоционального экстаза. Которому к тому же плевать на всех соседей – лишь бы его одного покормили послаще…

Разум нельзя совместить с рыночными реформами. И потому выбор рынка от МВФ – это ликвидация разума в особо крупных размерах.

Но реализаторов личного шанса это не волнует – они поджигают мировой пожар, чтобы зажарить себе яичницу, и наивно верят, что найдут в огне брод, не сгорят в кромешном пламени, на которое обрекли всех окружающих…

Александр Леонидов

По материалам: http://publizist.ru/blogs/34/17156/-