Лекарствам бой: как отразится отказ от российских препаратов на украинских пациентах

На днях и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун удивила граждан новой «реформой» — намерения МОЗ отказаться от ввоза лекарств из России на территорию Украины.

Якобы из соображений национальной безопасности.

Ukraina.ru разбирась, что на этот раз придумала Супрун, как это отразится на рынке лекарств и бюджете потребителей

Опасный популизм

«С целью обеспечения национальной безопасности и допуска к использованию в медицинской практике на территории Украины лекарственных препаратов только с гарантированной безопасностью и качеством предлагаем рассмотреть вопрос о приостановке поступления и оборота на рынке Украины препаратов российского производства, а также предприятий-производителей лекарственных препаратов, размещенных на оккупированных территориях, путем приостановления регистрационных свидетельств на такие лекарства, прекращение осуществления государственной регистрации и перерегистрации лекарственных препаратов упомянутых производителей…», — в частности, сказано в обращении Супрун к Кабинету Министров.

В письме замечено, что вопрос о поставке лекарств из России рассматривался еще в конце 2015 года. На тот момент было зарегистрировано 255 лекарственных препаратов, произведенных в Российской Федерации. Из них 229 — лекарства, а 26 — иммунобиологические препараты.

Эти 229 лекарств имеют 80 аналогов отечественного и иностранного производства. 29 имеют аналоги отечественного производства. 15 аналогов иностранного производства.

Из 103 лекарственных препаратов, которые не имеют зарегистрированных украинских и иностранных аналогов, только 8 включены в государственный формуляр лекарственных препаратов и входят в утвержденный Минздравом протокол лечения.

Известных медиков шокировала эта новость. Во-первых, говорят они, заявление Ульяны Супрун политическое, авантюрное и безрассудное. Во-вторых, уж если делать такие заявления, то, как сказали опрошенные Ukraina.ru эксперты, только после проведения скрупулезного анализа рынка и последствий для рядовых потребителей.

«Необходимо провести глубокий анализ, нужны ли ввозимые из РФ препараты нашей системе здравоохранения или не нужны. Сначала нужно проанализировать номенклатуру лекарств. Уверен, что рубить с плеча никто не будет. Проведение анализа касается не только российских, а всех препаратов из разных стран, которые есть в аптеках.

Например, т.н. иммуномодуляторы, которых нет в формулярах стран с развитой регуляторной системой или гомеопатические лекарства, которые показаны для лечения инфекционных заболеваний.

ВОЗ заявляет, что это лекарства с недоказанной эффективностью. Тогда стоит ли платить из кармана потребителя за препараты с недоказанной эффективностью и безопасностью?», — задается вопросом Владислав Онищенко, председатель правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Оценивая инициативу и.о. министра, член правления Украинской ассоциации семейной медицины Константин Надутый считает ее игрой на публику и экономически абсолютно необоснованным.

«Инициатива Ульяны Супрун — это популизм. Ведь для начала нужно было обозначить: в результате того, что мы отменим регистрацию, с прилавков аптек исчезнут такие-то препараты, которые входят в украинские стандарты и заменить их можно такими-то и такими-то препаратами, которые стоят в два раза дешевле/дороже.

То есть, нужно было продумать, как это повлияет на стоимость медицинского обслуживания украинца и чем те или иные лекарства будут заменены», — возмутился Надутый.

Лариса Канаровская, председатель Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения, уверяет, что говоря о лекарствах вообще, руководитель Минздрава совершенного не владеет ситуацией — ВОЗ не выполняет заявки по препаратам.

«То, что Супрун говорит, что якобы российские производители не желают предоставлять свою продукцию для нужд Украины — это неправда.

Заявки по лекарствам за 2016 год выполнены лишь на 20%. Сейчас уже апрель 2017 года, и до сих пор не заявлены медикаменты на текущий год. Это означает, что Минздрав абсолютно не владеет ситуацией. А ведь из-за этого в основном страдают дети — есть нехватка детских препаратов, вакцин.

К этой проблеме заявок по требованию комитета здравоохранения ВР была привлечена прокуратура, но она замяла это дело», — сказала врач, заметив, что ведомство штампует одни проекты, но не выпустило ни одного приказа, тем самым нарушая законы об охране здоровья и Конституцию.

Называя пиаром призыв Ульяны Супрун, ответственный секретарь ОО Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко тем не менее уверен, что запрет не повлияет на украинских пациентов.

Министр, по словам Кравченко, потакая антироссийскому тренду, просто-напросто вознамерилась продлить себе иммунитет перед возможным решением депутатов сменить правительство полностью или частично. Одновременно с этим, Супрун, прося Кабмин о разрешении приостановить регистрацию российских лекарств, сама же их месяцами не продлевает. Тем самым совершая преступление.

«Находясь девять месяцев в статусе и.о. министра, Супрун радикальным заявлением хочет продлить себе иммунитет, если парламент решит перетрясти Кабмин. При этом по гражданам запрет Супрун не ударит, так как в украинском розничном рынке российские лекарства занимают всего лишь 1%», — заявил Кравченко.

Нельзя просто так взять и прекратить

В целом, эксперты утверждают, что такие изменения в рыночной торговле должны обсуждаться на правовом уровне, т. к. нельзя просто так лишить компанию регистрационного свидетельства. Кроме того, важно понимать, что украинские производители некоторых медсредств завязаны на кооперацию с российскими предприятиями.

Запрет на импорт лекарств из России ударит по украинским экспортерам лекарственных препаратов и могут сломать целые звенья глобализированной цепочки их производства. Усугубит проблему возможный зеркальный ответ с российской стороны.

«Если мы говорим о критическом импорте лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в Украину, то украинское производство бинтов и сырья для перевязочных материалов во многом завязано на российские производства.

Важно обратить внимание и на то, что многие международные компании работают в России с разным глобализированным циклом производства — допустим, таблетка сделана в РФ, а запакована в Германии.

И наоборот — что-то произведено в РФ, а упаковано на Западе. Поэтому нам важно понимать, как это отразится на сотрудничестве с зарубежными компаниями.

При этом, Россия может ввести аналогичные запретительные меры, что некоторым образом заденет украинских экспортеров, работающих с РФ», — объясняет Президент украинского медицинского клуба Иван Сорока.

По мнению Сороки, даже если предположить необходимость запрета российских лекарств, первым шагом в этом направлении должен быть не запрет чего-либо, а стимулирование национального производства.

Чтобы это сделать, государство должно обеспечить какой-то временной зазор, чтобы максимально снизить риски для фармацевтической промышленности Украины и создать все условия для нормального импортозамещения и разворота к другим источникам для закупок медикаментов.

«Мы можем производить очень многие продукты, которые сейчас Украина закупает. Наши препараты ничем не хуже. Если говорить о госзакупках, то приоритет должен быть у украинского продукта, даже если он будет стоить немного дороже. Потому что украинские компании платят налоги в украинский бюджет, создаются рабочие места, инвестиции идут в развитие промышленности.

Наши фармкомпании такие как „Интерхим“, „Дарница“, „Фармак“, „Артериум“, „Юрия-Фарм“ и другие спецпредприятия могут дать фору многим конкурентам — более 70% упаковок на украинском фармацевтическом рынке — продукция, произведенная в Украине», — внес ясность специалист, вместе с тем подмечая, что ни одна страна не может производить все медицинские продукты.

Так, например, США, Германия, Франция, Великобритания, Япония импортируют лекарства.

Кошелек или жизнь

Как рассказывает эксперт, за 2016 год объем продаж российских лекарств на рынке Украины — 46,4 млн долларов (2% рынка), тогда как объем продаж украинских лекарств на фармрынке России за этот же период составил 43,4 млн долларов (0,3% рынка). Цифры сопоставимые, но когда речь идет о здоровье или даже жизни и смерти, в силу вступают другие аргументы.

Депутат фракции «Оппозиционный Блок», член Комитета ВР по вопросам охраны здоровья Татьяна Бахтеева приводит такие данные.

«В Украине 14 тысяч зарегистрированных препаратов, из них — несколько тысяч препаратов российского производства, которые прошли клинические испытания и которые из года в год принимают пациенты. В Украине таких лекарств нет, аналогичные препараты производят только в Европе.

Но дело в том, что у европейских фармпредприятий есть свои заводы в России, которые производят эти покупаемые нами препараты. Просто согласно лицензии производство у них российское. Например, существует перечень медикаментов для сердечно-сосудистых заболеваний, аналогов которым в ни в Украине, ни даже в Европе нет. И по цене они очень даже оптимальные».

То есть просто взять и отказаться от всех российских препаратов, а точнее — лекарств, произведенных или упакованных по российской лицензии, невозможно, не ударив по пациентам.

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Виктор Мельников

Украина.ру