«Легитимная мишень»: западные СМИ оправдали убийство российского посла

Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова осудили не только лидеры мировых держав, но и ведущие западные СМИ.

Тем не менее, нашлись и те журналисты, которые предпочли встать на сторону террориста, нежели выразить сочувствие России.

В частности, New York Daily News опубликовала статью Герша Кунтцмана, который признался, что не «льет слезы» по российскому дипломату, и назвал убийство Андрея Карлова «свершившейся справедливостью». Кроме того, журналист подчеркнул, что считает убийцу не террористом, а солдатом, «убившим такого же солдата».

Группа поддержки

New York Daily News было не единственным изданием, выставившим именно Москву виновником случившегося. СМИ, ранее регулярно выпускавшие материалы о «преступлениях» России в Сирии, охотно подхватили последние слова террориста, сказанные перед совершением убийства.

«Помните Алеппо», — эта фраза была растиражирована изданиями и включена в заголовки. Телеканалы ABC и CNN, сообщавшие об убийстве посла, наравне с кадрами трагедии демонстрировали видеоряд, который якобы показывал, как Россия «бомбит мирное население».

История с убийством российского посла органично вписалась в линию других материалов, призывающих остановить «российские зверства» и добиться прекращения операции Москвы в Сирии. Если вспомнить о том, что основная цель любого террориста — добиться внимания СМИ и донести экстремистский посыл до большой аудитории, то становится очевидно, что западные телеканалы и издания сослужили убийце хорошую службу.

«Ничего удивительного»

Еще одна идея, которую западные журналисты настойчиво пытались донести до читателя, это убеждение в том, что убийство посла было «логичным» и «ожидаемым», ведь активная роль во внешней политике «требует жертв».

«За победу надо платить», — пишет The Wall Street Journal, объясняя, что из-за участия в урегулировании сирийского конфликта Москва нажила себе много врагов на Ближнем Востоке. Россия стала незаменимой политической силой в регионе и получила большое влияние, однако последние трагические события привлекают внимание к обратной стороне «этого головокружительного подъема».

Тем самым журналисты преподносят совершенный теракт как закономерное явление, которое они предлагают рассматривать как своеобразный «урок» для Москвы.

«Убийство посла стало прямым напоминанием и русским тоже, что война, в которой Россия участвует в Сирии, российское военное вмешательство там, не остается без последствий. И что последствия подчас распространяются не только на соседние страны, но также и на российский мир», — так прокомментировал трагедию корреспондент CNN Мэтью Чанс.

Глазами террориста

Некоторые материалы отчетливо демонстрируют попытку понять и оправдать действия убийцы, взглянуть на ситуацию его глазами. Однако стоит отметить, что на этот раз журналисты решили прислушаться к тому, кого большинство мировых лидеров признали террористом.

Так, New York Times отмечает, что фразы, который выкрикивал убийца, скорее всего, являются ключом к его мотивам. «Российские ВВС сыграли решающую роль в наступательной операции по захвату удерживаемых повстанцами частей Алеппо, в ходе которой погибло множество мирных граждан», — поясняет автор статьи.

«Россия и Сирия подвергали ударам и обстрелам восточные кварталы Алеппо, не пощадив ни домов мирных жителей, ни больниц, ни школ. За пять лет войны были убиты около 500 тысяч человек, и около половины сирийцев, 80% которых составляют сунниты, были изгнаны из своих домов. С суннитской точки зрения российский посол в Анкаре был легитимной мишенью», — пишет израильское издание Israel Hayom.

Интересен тот факт, что СМИ не предпринимали подобные попытки разъяснить поступки террориста в других трагических случаях, произошедших за последнее время.

Так, освещая события, произошедшие на рождественской ярмарке в Берлине, издания не рассказывали о том, за что именно мстят джихадисты немцам и не пытались найти связь между терактами и вмешательством правительства ФРГ в сирийский конфликт в рамках помощи западной коалиции. После того, как Ангела Меркель объявила, что берлинская трагедия была терактом, все вопросы были исчерпаны, а мотивы — понятны.