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Ледоход не помеха: свежие кадры возведения Крымского моста (ВИДЕО)

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Ледоход не помеха: свежие кадры возведения Крымского моста (ВИДЕО) | Русская весна

В Керченском проливе со стороны Азовского моря на несколько дней встал лед, однако природные капризы не повлияли на работу строителей Крымского моста.

Как рассказали «Русской Весне» в пресс-службе строительства, возможность обледенения пролива во время строительства учтена в проекте стройки, а ледовые нагрузки рассчитаны не только для опор моста, но и для всех временных сооружений — рабочих мостов и технологических площадок.

Доставка свай к технологическим мостам осуществлялась с помощью барже-буксирных составов. Отметим при этом, что толщина ледового покрова была около 10 сантиметров.

Когда в проливе установилась плюсовая температура, лед начал разрушаться и перешел из Азовского в Черное море.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486634590

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