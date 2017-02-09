Ледоход не помеха: свежие кадры возведения Крымского моста (ВИДЕО)
В Керченском проливе со стороны Азовского моря на несколько дней встал лед, однако природные капризы не повлияли на работу строителей Крымского моста.
Как рассказали «Русской Весне» в пресс-службе строительства, возможность обледенения пролива во время строительства учтена в проекте стройки, а ледовые нагрузки рассчитаны не только для опор моста, но и для всех временных сооружений — рабочих мостов и технологических площадок.
Доставка свай к технологическим мостам осуществлялась с помощью барже-буксирных составов. Отметим при этом, что толщина ледового покрова была около 10 сантиметров.
Когда в проливе установилась плюсовая температура, лед начал разрушаться и перешел из Азовского в Черное море.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486634590