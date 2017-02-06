Леди Гагу назвали слугой Сатаны

Американскую поп-звезду Леди Гагу обвинили в сатанизме и участии в мировом заговоре из-за ее выступления на Супербоуле, пишет издание The Independent.

Основатель проекта InfoWars и сторонник теории заговора Алекс Джонс до начала выступления певицы призывал на своей странице в Facebook пользователей не смотреть шоу. Он аргументировал это тем, что Леди Гага участвует в создании «нового мирового порядка».

По его словам, выступление певицы — темный ритуал, во время которого на ней будет костюм из настоящей плоти. Он считает, что организаторы мероприятия решили осквернить Америку, сломать волю народа и «заставить нас поклоняться».

Некоторые пользователи соцсети все же поддержали сторонника теории заговора и тоже призывали всех противостоять «ведьмам».

Супербоул (Super Bowl) — финал чемпионата в американском футболе на звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Прошедшая 7 февраля встреча стала 50-й в истории соревнований.