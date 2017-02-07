Лечение на Украине: дорого и за взятки (ИНФОГРАФИКА)

Всеукраинский опрос «Индекс здоровья. Украина-2016» продемонстрировал удручающие результаты: система охраны здоровья в «незалежной» становится все более недоступной для большинства граждан.

Так, в ходе опроса выяснилось, что почти 40% граждан не обращались к врачу из-за банальной нехватки средств, а 43% вынуждены были залезать в долги, чтобы оплатить лечение в стационаре.

В среднем лечение в больнице для граждан Украины обходится сегодня в 4865 гривен. На амбулаторное лечение людям приходится тратить, как показал опрос, 1937 гривен.

Четверть опрошенных сообщили, что лечились за взятки, оплачивая «в карман» врачу или персоналу в среднем 1860 гривен, 37% перечисляли деньги в благотворительный фонд стационара.

Еще 27% заявили, что оплачивали свое лечение официально, через кассу лечебного учреждения.